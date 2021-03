Birama Niang, Abdou Khadre Diallo et Modou Tine, tous les trois employés dans la même société, ont fait face, hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour abus de confiance portant sur 27 millions de francs CFA et complicité, ils ont écopé d’une peine de trois mois avec sursis.

Employé dans une société d’équipements et de transport depuis à peine 9 mois, Birama Niang est traduit en justice par son employeur pour abus de confiance. Venu comparaître hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu, qui a reconnu les faits sans ambages, évoque les arriérés de salaire pour justifier son acte. A l’en croire, pour couvrir les frais médicaux de son père malade, il a entraîné ses collègues Modou Tine et Abdou Khadre Diallo à commettre ce délit. Ces derniers sont, eux, poursuivis pour complicité d’abus de confiance.

Si leur employeur estime que le montant du préjudice s’élève à 27 millions de francs CFA, Birama Niang, le cerveau dans cette affaire, évalue le montant à 2 millions de francs CFA. Occupant le poste de gestionnaire dans cette boîte depuis seulement 9 mois, il avoue avoir vendu environ 30 batteries de la société au nommé Ibrahima Diop. A l’en croire, son client et lui étaient tombés d’accord pour une livraison de batteries à hauteur de 2 millions de francs CFA.

Mais, dit-il, quand ses acolytes et lui ont encaissé le montant d’un million de francs CFA, il a interrompu les opérations. ‘’Pour couvrir les frais médicaux de mon père, j’ai appelé mon patron pour lui réclamer mon argent ; je n’ai pas eu de retour. Je sais qu’on a tort de le faire. Mais, dominé par la tentation, j’ai commencé à vendre les batteries avec l’aide du gardien et de l’électricien. On en a vendu 25. La batterie vaut entre 25 et 30 mille francs CFA’’, a-t-il avoué. Ce que ses co-prévenus ont corroboré. ‘’Quand il m’a appelé, il m’a demandé de les aider à effectuer le chargement. Il m’a demandé de ne pas noter les sorties. Comme il l’a dit, à cause des retards de salaire, j’ai cédé à la tentation. J’ai reçu la somme de 300 mille francs CFA’’, a précisé le gardien Modou Tine qui a reconnu les faits au même titre que l’électricien Abdou Khadre Diallo.

Maitre Fall de la partie civile a réclamé 35 millions de francs CFA pour dédommager son client qui campe sur sa position, en ce qui concerne le montant du préjudice qu’il estime à 27 millions de francs CFA. Selon la robe noire, le prévenu Birama Niang est de mauvaise foi. D’autant plus que, selon Me Fall, le prévenu, qui avait accepté de remettre à son client 2 millions de francs CFA, lors de son audition à la gendarmerie, s’est ravisé à la barre en acceptant de donner à son client que le montant d’un million de francs CFA. ‘’Quand mon client a constaté un manquant, il a invité Birama Niang à faire un inventaire avec l’assistance du comptable. Et un manquant de plus de 27 millions de francs CFA a été constaté. Son rôle n’était pas de vendre les batteries. C’est durant les 9 mois qu’il a faits là-bas que ce gap a été constaté’’, a souligné l’avocat.

A la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense, Me Abdoulaye Sène, a demandé au tribunal de faire bénéficier à son client Birama Niang une peine assortie du sursis. De plus, le conseil de ce dernier remet en cause la fiabilité du rapport de l’inventaire. En effet, ce dernier, qui a débuté le 16 février, a été bouclé le 23, en l’absence de son client.

Maitre Ndoffane Diouf, quant à lui, avocat de Modou Tine, sollicite la requalification du chef de complicité d’abus de confiance en complicité de vol commis à l’occasion du service et de faire bénéficier à son client une application bienveillante de la loi. Maitre Domingo Dieng, constitué pour Abdou Khadre Diallo, a plaidé la même chose pour son client.

Finalement, les prévenus ont tous été reconnus coupables des délits qui leur sont reprochés. Ils ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Ils sont contraints de payer solidairement à la partie civile un million de francs CFA. Somme qui a été payée à la barre par le prévenu Birama Niang.