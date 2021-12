‘’L’accès à l’eau partout et pour tous’’ au Sénégal sera au cœur du 9e Forum mondial de l’eau prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022, a soutenu lundi à Fatick (Centre) son secrétaire exécutif Abdoulaye Sène. Il s’exprimait lors du pré-Forum régional de l’eau de Fatick, un espace de concertation et de réflexion sur la contribution de la région du Sine à cette rencontre internationale, selon l’APS.

‘’A l’occasion de ce forum, un rapport sur le condensé de tout ce qu’il faut faire pour assurer la protection de l’eau, la sécurité de l’eau au Sénégal sera publié’’, a-t-il dit en présence des autorités administratives et locales de la région. Selon lui, "la sécurité de l’eau veut dire protéger les ressources en eau de toute sorte de pollution, mobiliser les infrastructures qu’il faut pour que les populations sénégalaises aient accès à l’eau partout et pour tous’’. ‘’La sécurité de l’eau, c’est également veiller à ce que les vulnérabilités à l’accès à l’eau soient prises en charge’’, a-t-il ajouté. Elle signifie aussi "ne plus faire dépendre l’alimentation en eau de Dakar à une seule conduite, mais développer d’autres moyens d’approvisionnement dans une économie circulaire, mais aussi la possibilité de réutiliser les eaux utilisées’’, a-t-il encore expliqué.

...‘’C’est aussi développer les modalités pour que les éleveurs et les agriculteurs puissent disposer de l’eau en tout temps’’, a-t-il soutenu. Le secrétaire exécutif a indiqué que ce document fera l’objet d’un lancement officiel à l’occasion du forum. Il a précisé que le programme global sur la sécurité de l’eau est en train d’être mis en place et va être développé avec le soutien de la Banque mondiale (BM). ‘’Quand tout cela sera adopté, les bailleurs de fonds seront invités à travailler exclusivement pour la réalisation de ce programme’’, a-t-il annoncé, estimant que ’’si cette question de l’eau n’est pas réglée, rien ne peut être réglé’’. Pour ce qui est de la participation de la région de Fatick à ce forum, M. Sène a promis de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit bien présente à cette rencontre. Il a invité la région à créer une équipe, à élaborer un document synthétique sur la problématique de l’eau dans la région, etc., pour que Fatick soit visible à l’occasion du Forum mondial de l’eau de Dakar’’.