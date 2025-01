Pour une gestion améliorée et plus équitable des ressources en eau pour les générations actuelles et futures, l’USAID a lancé deux projets au Sénégal : le Gire et Wash-Services.

Le projet Gestion intégrée des ressources en eau (Gire) au Sénégal est une activité visant à accroître la croissance économique inclusive grâce à une gestion améliorée et plus équitable des ressources en eau pour les générations présentes et futures. Il est financé par l’USAID à hauteur de 12 millions de dollars (6,6 milliards F CFA) sur plusieurs années. Il va être mis en œuvre en partenariat avec les institutions chargées de l'eau et de l'assainissement, les communautés, les acteurs du secteur privé, les organisations de la société civile et les bénéficiaires, à travers un ensemble stratégique d'activités se soutenant mutuellement.

Cette gestion de l'eau contribuera à la réalisation des trois objectifs suivants : l’amélioration de la disponibilité, de la gestion et de l'utilisation des données sur les ressources en eau ; l’accroissement de la transparence et de l'inclusivité de la gouvernance des ressources en eau à l'échelle nationale du bassin et locale, en tenant compte du changement climatique ; et la disponibilité accrue, l’utilisation efficace et l’équité des ressources en eau.

Le projet était, hier, au cœur des discussions, lors d’un atelier d'évaluation et de mise à jour du Plan d'institutionnalisation du genre (PIG) du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il était question de soutenir la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) pour mettre en œuvre les actions du Plan stratégique de mobilisation des ressources en eau (PSMRE) et le nouveau cadre de Gestion intégrée des ressources en eau (Gire).

Avec le Gire, le territoire est découpé en cinq cadres de concertation, avec trois niveaux dans une logique de subsidiarité. Il s’agit de l’Unité de gestion et de planification (UGP), de la Sous-Unité de gestion et de planification (SUGP) et de la commune. Chaque niveau est géré par un comité : au niveau de l'UGP, par un comité de gestion et de planification des eaux (CGPE) ; au niveau du SUGP, par un sous-comité de gestion et de planification des eaux (SCGPE), et au niveau de la commune, par un comité communal des eaux (CCE). Chaque échelle de gestion doit disposer d'un instrument de planification et de gestion des ressources en eau.

Wash-Services pour l’accès universel à l’eau

À côté du Gire, l’USAID a lancé un autre projet : Wash-Services. Il est géré par le Bureau de la croissance économique de l'USAID/Sénégal. Son objectif est d'accroître l’accès durable à des services d'eau et d'assainissement de qualité pour aider le Sénégal à atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Il est mis en œuvre pour une durée de cinq ans (2024-2029). Il a quatre objectifs stratégiques : la mobilisation de financements publics et privés pour le secteur Wash ; l’amélioration de l'efficacité et de la responsabilité des structures de gouvernance nationales et locales dans la fourniture de services d'eau et d'assainissement ; le renforcement des systèmes de marché pour l'assainissement et l'eau ; et l’augmentation de la demande de produits et de services Wash de qualité.

Selon Coumba Dème Samb, la consultante genre du projet Wash-Services, celui-ci fournira un programme de renforcement des capacités et d'amélioration de la gouvernance aux institutions des secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Wash-Services soutiendra aussi les délégations des services d'eau (DSP) et les petites et moyennes entreprises (PME) d'hygiène et d'assainissement pour améliorer leurs performances et diversifier leurs produits et services.

Elle ajoute que Wash-Services a aussi pour objectif de stimuler la demande en eau et en assainissement auprès des ménages et des autres utilisateurs de produits et de services.

Doté d’une enveloppe de 7,5 millions de dollars, le projet est attendu pour soutenir 50 entreprises d'assainissement, pour 30 000 produits et services EHA vendus/achetés. Il vise à permettre à 250 000 personnes d’avoir accès à un assainissement de base, à 50 000 personnes d’avoir accès à l'eau et 300 villages certifiés en fin de défécation à l’air libre (FDAL). Les organisations/institutions au niveau local ne seront pas en reste. Elles vont être renforcées à travers une meilleure coordination, planification et suivi.

CHEIKH THIAM