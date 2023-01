Le mois du consommer local a démarré le 29 décembre dernier et se poursuit jusqu'au 13 janvier 2023. Pour la cinquième journée de cet événement, hier au Cices, le ministre du Commerce, de la Consommation, et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a mis le curseur sur l'amélioration de l'accès aux financements des PME.

Cette année, le ministère du Commerce a décidé de mettre à l’honneur les PME pour l’accès au financement. L’information a été partagée, hier, par Abdou Karim Fofana lui-même au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). C'était à l’occasion d’un atelier de partage avec le secteur privé national, sur les recommandations issues des travaux préparatoires des concertations sur l'amélioration de l'accès aux financements des PME. "L’accès aux financements est une préoccupation pour les PME, autant qu’il l’est pour les autorités publiques", a-t-il indiqué, en soulignant à titre illustratif, qu’il ressort des statistiques de 2021 que les PME n’ont pu capter que moins de 10% de l’encours total de crédits accordés aux entreprises, alors que la moyenne, au niveau de l’UEMOA, se chiffre à 14%.

"Cela montre qu’il y a encore un travail à faire au profit des PME pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement socio-économique de notre pays, en termes de création de valeurs ajoutées et d’emplois pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes et la pauvreté”, a exprimé Abdou Karim Fofana. Pour y parvenir, 47 recommandations ont été formulées par six comités autour des réformes en cours dans le cadre du PAP2A par le bureau opération de suivi du plan Sénégal émergent. Le ministre compte ainsi inviter toutes les banques commerciales et les partenaires qui ont des projets de financement dédiés aux entreprises et en particulier aux petites et moyennes entreprises, à saisir les opportunités du Dispositif de soutien au financement des PME/PMI mis en place par la BCEAO.

Et ce dispositif offre des dispositions réglementaires favorables aux financements des PME, notamment, le refinancement des banques commerciales à hauteur de 90% des encours de crédits attribués aux PME. “J’invite également les autorités de la BCEAO à réfléchir sur l’élargissement de ces opportunités au Système de récépissé d’entrepôt (SRE) développé par le ministère en charge du Commerce et aux Institutions de Microfinance, acteurs du système financier décentralisé, afin qu'ils soient éligibles au guichet de refinancement de la BCEAO”, dit-il.

Cheikh Tidiane Sy, CNP : ‘’ Le secteur bancaire et financier est en pleine expansion"

Aujourd'hui, il est du devoir du Conseil national du patronat (CNP) d'alerter, lorsque le monde de la Finance entend davantage réguler et superviser le financement bancaire de notre croissance économique. C'est l'avis de Cheikh Tidiane Sy de ladite organisation. Il rappelle que "de Bâle 1 en 1988, nous en sommes à Bâle 4 et dont la mise a été prolongée jusqu'en 2027 en raison des conséquences de la pandémie sanitaire", qui soutient que le "risque-crédit, le risque-marché et le risque-opérationnel’’ sont portés à un niveau optimal, alors que cela ne se justifie pas, au regard de la réalité et des besoins de financement de notre pays.

Ainsi, dit-il, une attention toute particulière doit aussi être portée à un cadre réglementaire et juridique incitatif au capital-investissement et au capital-risque. ‘’Cette initiative ouvre véritablement de nouvelles perspectives de croissance économique, et son aboutissement requiert un accompagnement continu par le Gouvernement à travers les départements ministériels respectifs impliqués’’, note-t-il.

Pour sa part, Ahmadou Al Aminou Lô, Directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Sénégal, est convaincu que le système bancaire et les institutions de microfinance se retrouveront parfaitement dans cette feuille de route qui leur offrira une base de consolidation de l'offre de crédit aux TPE-PME et PMI.

Pour rappel, à fin septembre 2022, 804 PME ont bénéficié de financements, sous le régime de ce dispositif, avec un encours global de 350 milliards FCFA contre 266 milliards FCFA en décembre 2019 (année de référence), soit un accroissement de 32% en glissement annuel. Un pic de financement avoisinant 600 milliards a été enregistré en mars 2022.

786 milliards FCFA dépensées en 2022 en importations de produits

Ainsi, ajoute M. Lô, la BCEAO examinera avec intérêt les propositions formulées en vue d'améliorer le Dispositif de promotion du financement des PME-PMI. Concernant les structures publiques, ‘’je voudrais les exhorter, sous la supervision de votre département ministériel, en coordination avec le Ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération ainsi que tout autre département ministériel impliqué, à identifier chacune en ce qui la concerne, les attentes exprimées à l'issue de l'atelier de concertation et de la présente rencontre’’.

En particulier, les mécanismes existants au sein de l'ADEPME, du Bureau de mise à niveau, du Fongip, du Fonsis, de la DER/FJ, des fonds sectoriels dédiés logés au niveau de divers ministères devraient faire l'objet d'une cartographie précise et d'une répartition des rôles en fonction des cibles d'acteurs et des priorités déclinés dans le Plan Sénégal émergent.

Au total, des sommes estimées respectivement à 688 milliards FCFA et 786 milliards FCFA ont été dépensées en 2021 et 2022 en importations de produits ainsi que de l'huile de cuisson et des autres préparations alimentaires, ont-ils fait savoir lors de cette rencontre.

"Cette propension à importer au détriment de la consommation de produits locaux de même nature constitue un véritable obstacle au développement et à la compétitivité de nos PME qui n'arrivent pas à suffisamment tirer profit d'un marché domestique dynamique voire du vaste marché communautaire de l'UEMOA et de la CEDEAO", constate M. Lô.

DIANA DIA ( Stagiaire)