Le Sénégal a bénéficié d’un financement de 19 milliards de francs CFA d’Eximbank Inde, pour le projet de construction électrique de 225 kilovolts (kV) de la liaison Tanaff - Ziguinchor. L’accord entre les deux parties a été signé hier.

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, le représentant-résident d'Eximbank Inde, basé à Abidjan ont procédé, hier, à la signature d’un accord de financement relatif au projet de construction de la liaison 225 kV Tanaff - Ziguinchor pour l’accès à l’électricité dans la zone. Une enveloppe portant sur un montant d’environ 19 milliards de francs CFA.

‘’L’apport de ce nouveau financement, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), notamment avec le Plan de relance intégré de l’électricité qui vise à réduire les coûts de l’électricité avec des centrales électriques modernes et un réseau de lignes de transmission fiable. (…) Ce financement vient en complément de celui de 200 millions de dollars US, soit plus de 111,2 milliards de francs CFA, pour la réalisation de la ligne électrique Tambacounda – Kolda - Ziguinchor et des postes associés de Kolda et de Ziguinchor dont les travaux sont terminés avec une mise en service imminente des ouvrages’’, explique le ministre de l’Economie dans son discours transmis à ‘’EnQuête’’.

Ce financement complémentaire d’Eximbank Inde apporte, selon Amadou Hott, une réponse à ce risque élevé qui pèse sur la fourniture d’électricité dans la région Sud. Il est ainsi destiné à réaliser le projet de liaison 225 kV Tanaff - Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) à partir de Tanaff. Ceci, afin de sécuriser l’approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service.

‘’Cet appui vient consolider les efforts du ministère en charge des Energies, de Senelec et de toutes les autres structures du secteur pour la réalisation de l’accès universel à une énergie durable, de qualité et à moindre coût, conformément aux orientations du chef de l’Etat. Une fois de plus, c’est cette occasion pour magnifier la coopération combien fructueuse entre nos deux pays. En effet, le gouvernement de l’Inde a toujours joué un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre pays, notamment à travers son bras financier, Eximbank Inde’’, poursuit le ministre.

Amadou Hott indique qu’une fois que cette ligne est mise en service, les postes de Kolda et de Ziguinchor seront alimentés en antenne et tout défaut ou autre indisponibilité sur celle-ci provoquerait une coupure générale d’électricité dans toute la région sud du pays sans possibilité de reprise. ‘’Il me plait, pour illustrer la présence indienne aux côtés du Sénégal, de rappeler la participation de ce pays ami dans la réalisation de projets et programmes stratégiques dans les secteurs les plus importants de notre développement’’, se réjouit-il.

Parmi ces projets, le ministre de la Coopération a cité notamment : l’électrification rurale, avec un investissement d’un montant de 21,5 milliards de F CFA ; l’agriculture, avec l’acquisition de 510 tracteurs et divers équipements agricoles, et la fourniture de pompes d’irrigation. Mais aussi les transports, avec l’acquisition de plusieurs centaines d’autobus de marques Tata et Ashok Leyland, destinés à la société publique Dakar Dem Dikk (DDD). Ainsi que l’acquisition de matériel roulant et d’équipements pour les chemins de fer et mis à la disposition du Petit train bleu et, bien évidemment, la santé, avec les divers appuis de l’Inde dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.