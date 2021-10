Le ministre des Energies et du Pétrole a présidé, hier jeudi, la journée de lancement du projet Accès universel à l’électricité à horizon 2023. Une cérémonie accueillie par la commune de Taiba Ndiaye citée comme modèle en matière d’électrification.

La commune de Taïba Ndiaye est l’une des premières à atteindre le taux de 100 % d’électrification. Selon le maire de la commune, cela a été possible grâce aux efforts consentis par le gouvernement et les partenaires dans le secteur des énergies. ‘’En 1990, la commune de Taiba Ndiaye n’était pas encore électrifiée. Le premier poste a été installé en 1996. L’effort de la commune a constitué à accompagner nos partenaires pour atteindre ce résultat’’, a dit l’édile Alé Lo. Aujourd’hui, les 35 villages de la commune sont électrifiés.

Un travail réalisé à 70 % par la Senelec, 20 % par la commune et 10 % par les partenaires – l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) et le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Les besoins actuels se situent au niveau de l’entretien et de la surveillance du réseau. ‘’Il faut assurer l’entretien et la surveillance du réseau, à cause de la défaillance de l’horloge pour l’éclairage public. Nous proposons la mise en place, dans chaque zone, d’un Monsieur Energie pour y veiller’’, a dit Alé Lo. Le maire a lancé un appel au directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner), afin de faire bénéficier la commune du Programme des 100 000 lampadaires solaires.

S’adressant au ministre des Energies et du Pétrole, Alé Lo a annoncé que sa commune fait partie des rares qui dépendent moins des transferts de l’Etat. Seulement 10 %, car le budget annuel est passé de 3 millions à près d’un milliard. Le seul souci de la localité est ‘’l’emploi des jeunes et l’accès au financement pour les femmes’’.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, venu coprésider la journée, a déclaré que Taiba Ndiaye ‘’était un symbole dans la décentralisation’’ et que sa performance en matière d’électrification doit faire ‘’tache d’huile’’ dans les autres communes du pays. ‘’Nous sommes persuadés que le Sénégal va atteindre l’émergence avant 2035. Et cela malgré la Covid 19. Nous avons un taux de croissance de 1,5 % et nous projetons d’atteindre 5,5 % dès l’année prochaine’’, a dit Oumar Guèye.

Le ministre des Energies est du Pétrole a magnifié le travail abattu pour atteindre ce taux d’électrification. Selon Aissatou Sophie Gladima, cela prouve ‘’que le budget n’a pas seulement été mis dans le fonctionnement, mais aussi dans l’investissement’’.

JEANNE SAGNA (THIES)