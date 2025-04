Accident de la route à Matam

Au Sénégal, l’agriculture demeure un pilier fondamental de l’économie. Elle emploie plus de 60 % de la population active et représente une part essentielle du produit intérieur brut. Pourtant, ce secteur vital traverse une crise silencieuse. Confrontée à des défis multiples – climatiques, techniques et humains – l’agriculture sénégalaise peine à remplir sa promesse : nourrir le pays et soutenir son développement.