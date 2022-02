L’Etat du Sénégal est au chevet des victimes de l’accident mortel survenu lors du Magal de Porokhane. Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, en compagnie de son collègue de la Formation professionnelle, a remis 15 millions F CFA aux familles des victimes.

Un accident mortel a eu lieu le vendredi 11 février 2022, à hauteur de Back Samba Dior, une commune du département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack. Il s’agissait d'une collision entre un minicar en provenance de Porokhane et un bus en partance pour cette même localité. Sur le coup, neuf morts et 27 blessés ont été dénombrés. Les victimes, toutes des femmes, revenaient du Magal de Porokhane. Elles étaient membres du Euhlu Café de Sokhna Mame Isseu Mbacké.

Aussitôt informé de cet accident, le khalife général des mourides avait dépêché une délégation et remis en guise d’appui aux familles des victimes et aux blessés la somme de 3 millions de francs CFA.

Hier, le chef de l’Etat avait envoyé une délégation ministérielle pour présenter les condoléances de la nation au khalife général des mourides.

‘’Nous sommes là sur instruction du président de la République pour présenter les condoléances du chef de l’Etat, du gouvernement et de la nation au khalife général des mourides et à la population. S’il y a une situation aussi dramatique, il est important que l’Etat soit au chevet des victimes. Je voudrais me féliciter de l’attitude responsable des autorités administratives qui se sont mobilisées spontanément, dès que l’accident s’est produit et des efforts colossaux qu’elles ont eu à déployer’’, a dit le ministre Samba Ndiobène Ka, Chef de la délégation.

Une enveloppe de 15 millions francs CFA a été remise aux familles des victimes qui habitent au quartier Ndamatou de la cité religieuse. Pour le gouverneur de la région, chaque famille va recevoir 500 000 F CFA.

Le porte-parole du khalife général des mourides, qui a reçu les envoyés spéciaux du chef de l’Etat, a magnifié cet acte du chef de l’Etat avant de dire que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui va revenir aujourd’hui à Touba, sera informé. Pour lui, ‘’c’est une volonté divine, parce qu’une famille entière a trouvé la mort dans cet accident tragique. Le khalife magnifie cet acte de générosité et de solidarité’’.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)