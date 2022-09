Khadim Faye a été déféré au parquet pour homicide involontaire. Celui-ci, chauffeur de ‘’car rapide’’, a percuté une moto, entraînant la mort d’un des occupants, en l’occurrence Mouhamed Diakhaté. Ce dernier venait de l’enterrement de son grand-père.

Le 13 septembre, en revenant du cimetière où il venait tout juste d’enterrer son grand-père, Mouhamed Diakhaté était loin de se douter que son rendez-vous avec la grande faucheuse était imminent. En effet, sur le chemin du retour, sur la VDN, la moto qui le transportait a été percutée par un ‘’car rapide’’ qui faisait partie du cortège mortuaire. Le jeune homme perd la vie sur le coup. Paniqué, le chauffeur du ‘’car rapide’’ qui a commis l’accident a pris la fuite.

Selon Mame Doudou Fall, oncle du défunt, celui-ci, après son forfait, pour éviter le lynchage, est allé de son propre chef signaler l’accident auprès d'un agent de police préposé à la circulation. ‘’D'après ce que j'ai entendu, le chauffeur du transport en commun a perdu le contrôle de la voiture, après avoir franchi un cassis et il est allé percuter la moto transportant le défunt Mouhamed Diakhaté et un autre homme. Les deux sont tombés avec la moto’’, a renseigné Mame Doudou Fall.

Arrêté, le chauffeur Khadim Faye a, lors de son audition, retracé le film de la tragédie : ‘’Le jour des faits, à 17 h, le nommé Mouhamed Diakhaté et un des membres de sa famille avaient loué mes services dans le but de transporter la dépouille au cimetière. Après inhumation, j'étais au volant du véhicule ‘car rapide’ immatriculé DK-1387-G. Nous avions constitué un convoi composé de plusieurs véhicules en plus d'un corbillard et plusieurs motos pour retourner à la maison mortuaire sise au quartier Centenaire. Arrivés sur la VDN, à hauteur de l'intersection menant vers la mosquée de Mermoz, deux jeunes hommes à bord d'une moto qui me devançaient sont tombés sur la chaussée, à quelques mètres de ma position. Immédiatement, j'ai effectué un coup de volant à droite pour les éviter, sans succès. C'est suite à des cris que je me suis arrêté et j'ai constaté que j'étais passé sur le défunt du nom de Mouhamed Diakhaté, qui était supportée sur ladite moto.’’

Sur sa réaction après le choc, Khadim Faye explique : ‘’Je suis parti immédiatement en courant vers les agents de police en service sur l’avenue Cheikh Anta Diop, pour les aviser de l'accident. Ainsi pris de panique, j'ai décidé de m'enfuir à mon domicile sis à Pikine pour éviter un éventuel lynchage. C'est au lendemain du drame que j'ai pris la décision de venir me présenter aux enquêteurs, en compagnie de mes proches, suite à l'appel téléphonique du propriétaire du ‘car rapide’.’’

Il a été ensuite déféré au parquet pour homicide involontaire.

MAGUETTE NDAO