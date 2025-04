Près de 1 300 accidents de travail ont été déclarés en 2023 avec une tendance baissière depuis plusieurs années, a indiqué, mardi, la directrice de la Prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale (CSS), Marie Diallo. ‘’Nous sommes passés de 2 000 accidents autour de 2015 à moins de 1 500 aujourd’hui. Ce qui montre une amélioration progressive‘’ a-t-elle dit.

La directrice de la Prévention des risques professionnels à la CSS s’entretenait avec des journalistes, à l’occasion de la Journée de la prévention organisée par le Conseil national du patronat (CNP), dans le cadre du Mois africain de la prévention. Cette offre ainsi une plateforme essentielle pour sensibiliser, mobiliser et coordonner les efforts autour d’un objectif national de réduction des risques professionnels au Sénégal.

La Journée de la prévention est placée sous le thème ‘’La prévention des risques professionnels à l’épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques : opportunités, défis et stratégies d’adaptation’’, avec un accent particulier sur la prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel. Madame Marie Diallo a toutefois rappelé que ces chiffres restent partiels, en raison de la difficulté à recueillir des données du secteur informel et d’un ‘’phénomène persistant de sous-déclaration’’. Elle a insisté en outre insisté sur l’importance de la stratégie nationale ‘’Vision Zéro’’, le nouvel outil de prévention permettant à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de choisir les moyens adaptés pour mettre en œuvre les normes de sécurité et réduire les risques professionnels.

”Aucune entreprise ne doit être laissée de côté et aucune ne doit ignorer ses obligations réglementaires”, a-t-elle plaidé. Interrogé sur les statistiques en matière d’accidents du travail, le directeur de la Sécurité et santé au travail au ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions a relevé les limites des chiffres disponibles, en raison de la prédominance du secteur informel dans l’économie sénégalaise. ”Il est difficile de donner des chiffres reflétant fidèlement la réalité. Beaucoup de cas ne sont pas déclarés ou ne figurent pas dans les bases de données officielles’’, a fait observer El Hadj Ibrahima Diallo. S’exprimant sur le coût économique des accidents de travail sur le produit intérieur brut (PIB), il a souligné l’impossibilité de fournir une estimation précise, tout en insistant sur leur ‘’impact lourd’’ sur l’économie nationale.