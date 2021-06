La Caisse de dépôt et de consignation a été créée pour accompagner l’Etat dans sa politique de développement. L’agence dirigée par Cheikh Ahmed Tidiane Ba déroule un programme qui lui a permis de faire des résultats probants rendus publics, hier.

Le Directeur Général de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) a livré, hier, les résultats de son institution, lors de la cérémonie d’ouverture de la retraite annuelle de la CDC qui se tient actuellement à la Somone. « Nous avons un total bilan de plus de 300 milliards. Nous connaissons aujourd’hui une augmentation importante de nos ressources, grâce au travail des agents et au système de management que nous essayons de mettre en place. Mais, ce qui est sûr, c’est que notre objectif est de devenir le premier investisseur institutionnel du Sénégal », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Le DG de poursuivre : « C’est que nous avons procédé à des réaménagements comptables, quand nous sommes arrivés. Nous sommes passés de 145 milliards à environ 300 milliards actuellement ».

Cheikh Ahmed Tidiane Ba souligne que l’une des principales missions de la CDC est d’accompagner les PME. « Aujourd’hui, nous avons deux axes : le premier, c’est notre filiale CDMP (Caisse des Marchés publics) qui va se positionner comme un accompagnateur de ces PME. Le deuxième, c’est notre plateforme que nous allons mettre en place : CDC Avenir qui va aider les jeunes à monter leurs entreprises, à aider les start-up, pour que les jeunes puissent trouver de l’auto-emploi, comme le veut le Président de la République ».

Ainsi, aux yeux du Dg, la CDC est déjà une institution forte. Ce qui lui fait dire : « Nous sommes dans une dynamique d’assumation de toutes nos missions et de toutes nos prérogatives données par la loi. Nous investissons beaucoup au Sénégal. Nous sommes même en train de nous déployer vers l’extérieur, avec un partenariat fécond avec les autres Caisses de Dépôt et Consignation. Mais à l’intérieur, nous avons beaucoup investi, en particulier dans Air Sénégal, la SENELEC, l’usine photovoltaïque de Bokhol, etc. Nous sommes en train de travailler comme accompagnateur des politiques publiques de l’Etat. »

