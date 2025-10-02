Publié le 2 Oct 2025 - 13:50
ACCUSÉ D’AVOIR VOLÉ DEUX CENT MILLE FRANCS DANS LA CHAMBRE D’UNE MARCHANDE

P. Ousmane Fall évoque un malentendu et échappe de justesse à la prison

 

Né en 2003, Pape Ousmane Fall comparaissait devant le tribunal pour répondre des faits de vol portant sur la somme de 200 000 francs CFA, au préjudice de la marchande Biba Ba. Le jeune prévenu, qui a nié toute implication, a toujours soutenu que son téléphone avait été remis volontairement à son ancienne petite amie, Kadiatou.

 

Pris la main dans le sac ou victime d’un malentendu ? Pape Ousmane Fall, 22 ans, s’est retrouvé dans le box des accusés pour un vol de 200 000 francs, qu’il jure ne jamais avoir commis. Dans sa version, il affirme : « c’est à Kadiatou que j’ai donné mon portable. Quand je suis venu le récupérer, lpelles se sont interposées ».

Face à lui, la partie civile, Biba Ba, raconte un tout autre scénario. Cette commerçante, installée depuis dix ans à Dakar, affirme avoir surpris le prévenu dans sa chambre, aux alentours de 3 heures du matin. « Quand je suis rentrée, j’ai remarqué des chaussures à l’entrée et la porte de ma chambre était ouverte. Je ne pouvais pas crier au voleur de peur d’être blessée. J’ai déposé mes affaires puis j’ai crié au voleur. Il est sorti et je l’ai attrapé par son tee-shirt, mais il a réussi à s’enfuir. Dans sa fuite, il a laissé son téléphone, que j’ai ramassé. Plus tard, il est revenu avec d’autres personnes pour récupérer son appareil. Je ne le connais pas », a-t-elle raconté. Selon elle le prévenu n’est pas le petit ami de sa sœur comme il le prétend. A l’en croire alors que celle-ci dormait profondément, il a ouvert la porte et s’est introduit dans la chambre.

Le parquet avait requis l’application de la loi. De son côté, la défense a sollicité le renvoi des fins de la poursuite, estimant que les charges n’étaient pas établies.

À l’issue des débats, le tribunal a rendu son délibéré. Pape Ousmane Fall a été relaxé au bénéfice du doute, aucune preuve tangible n’ayant été retenue contre lui.

MAGUETTE NDAO

