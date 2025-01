Et si cette fois, c’était la bonne ? Quelques mois après avoir tenté, en vain, de faire venir Khvicha Kvaratskhelia dans la capitale française, le PSG souhaiterait de nouveau se lancer en quête de l’ailier géorgien cet hiver.

Quelques mois après s’être fait claquer la porte au nez par le Napoli à propos de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain serait de retour à la charge, avec l’espoir de s’attacher les services du génial Napolitain dès cet hiver. Certes moins flamboyant que lors d’une saison du titre complètement folle en 2022-2023, l’international géorgien n’en serait pas moins un renfort de choix pour une attaque parisienne régulièrement pointée du doigt ces derniers mois.

Exercice de renforcement

Toujours aussi attachés à leur nouvelle politique de la raison (toute relative), les champions de France pourraient donc s’autoriser une folie sur le marché hivernal. « On est toujours ouverts pour améliorer l’équipe. Mais je suis chanceux de coacher une équipe avec cette qualité, cette ambition et ce niveau, temporisait Luis Enrique la semaine passée, en amont du Trophée des champions remporté contre Monaco. On essaie toujours d’améliorer l’équipe, mais on reste calmes parce qu’on voit la manière dont l’équipe se développe. » Voir le feu follet signer ne manquerait pourtant pas de ramener une excitation supplémentaire pour les amoureux du club de la capitale, habitués à s’enflammer sur l’arrivée de stars mondiales.

La principale évolution dans la réflexion du tacticien espagnol réside dans le fait que, cette fois, il aimerait bien se séparer de certains joueurs qui n’entrent plus dans son sacro-saint projet. D’un départ de Randal Kolo Muani pourrait donc dépendre la capacité du club à boucler un deal avec l’un de ses fournisseurs privilégiés de stars depuis plus d’une décennie. De la même manière, L’Équipe affirme que Milan Škriniar pourrait faire le chemin inverse et retrouver la Serie A, dans le but de faire baisser une facture qui pourrait coûter entre 70 et 90 millions d’euros. Autre atout supplémentaire dans la manche du PSG par rapport à l’été dernier : l’exigeant Aurelio De Laurentiis et Naples seraient ouverts à l’idée d’un départ, si quelqu’un est prêt à y mettre le prix.

Un booster pour l’attaque ?

Sur le plan sportif, Paris a bien conscience que redynamiser une attaque trop souvent en berne cette saison en Ligue des champions – au point de risquer de coûter une qualification en barrages – ne peut être qu’une bonne idée. Et ce même si Kvaratskhelia ne pourra en aucun cas être qualifié pour les deux matchs décisifs contre Manchester City et Stuttgart, les listes de joueurs inscrits pour la C1 n’étant remises à jour qu’après la fin de la phase de ligue. Mais s’il devait débarquer au pied de la tour Eiffel, le Napolitain apporterait une concurrence bienvenue aux jeunes offensifs rouge et bleu.

Moins en vue ces dernières semaines et remplaçant à Doha contre Monaco, Bradley Barcola serait le premier concerné. Installé à gauche depuis plus d’un an avec le PSG, il a toutefois déjà démontré une certaine capacité d’adaptation, évoluant régulièrement côté droit lors de ses premiers mois à Lyon. Une polyvalence recherchée par Luis Enrique, de plus en plus enclin à aligner Ousmane Dembélé en pointe ces derniers temps, et qui pourrait profiter de cette nouvelle donne pour tester davantage l’option Désiré Doué dans l’entrejeu. « La vision et le projet du club n’ont pas changé, précisait-il encore ces derniers jours. On veut faire signer des joueurs d’un haut niveau, qui ont le désir de venir au Paris Saint-Germain et de s’adapter à une envie de jeu claire. » Histoire de s’offrir un nouveau joueur capable d’atteindre la douzaine de buts ?