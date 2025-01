Taxawu Sénégal à travers sa section jeunesse notamment, a réaffirmé son soutien au maire de Dakar, ce dimanche, lors d’un point de presse.

La résistance du maire de Dakar, face à sa “mise à mort politique”, semble reprendre des couleurs. En tout cas, les jeunes de Taxawu Sénégal, qui réaffirment leur apport, ne veulent pas rendre la “tâche facile” aux bourreaux de Barthélemy Toye Dias. “Les déboires de Monsieur le Maire Barthélemy Toye Dias que nous considérons comme un complot politico-judiciaire menace sincèrement Dakar et la démocratie. Cela devrait être le combat de tous les citoyens”, argue d'emblée le responsable des jeunes de Taxawu Sénégal, Mawo Diouf.

Selon lui, cette saga, qui n'a que trop duré, n'a qu'une seule finalité, mettre M. Dias “hors d'état de nuire”. Il l'explique ainsi : “Le maire de Dakar fait face à une tempête politique inédite qui soulève des inquiétudes sur notre démocratie. Ce combat acharné contre un homme politique met en lumière des manœuvres soulevant des questions légitimes sur l'utilisation de notre justice comme instrument de répression. En effet, la tentative de discréditer un maire qui s'efforce à transformer Dakar en une métropole moderne apparaît comme une liquidation d'un adversaire politique potentiel.”

Dans sa prise de parole, ce membre de Taxawu, estime aussi que les actes portés contre Barthélemy Toye Dias sont empreints de “manipulation politique”, avec le concours d'une “justice instrumentalisée”. Dans l'entendement de M. Diouf, le cas Barthélemy Dias est uniquement pour intimider, faire reculer “ceux qui osent défier l’establishment, les abus de pouvoir sont multipliés. L'exemple des forces de l'ordre avec les agents municipaux est encore frais dans les mémoires”. C'est là un “acte de violation des droits démocratiques”. Une ouverture de la boîte de pandores d’une “méfiance envers un système qui devrait protéger les citoyens au lieu de les réprimer”.

In fini, les socialistes rappellent que leurs agissements transcendent même la personne de Barthélemy Dias. Ce n'est guère le combat pour un homme, mais une lutte plus large contre la calomnie et la méchanceté qui semble guider cette cascade d'attaques. Les Dakaroises et les Dakarois qui ont élu le maire BTD, méritent de voir leur choix respecté. Cette déferlante de violence politique est un recul démocratique qui va à l'encontre des principes fondamentaux de la République. Chaque citoyen a le droit d'être représenté par ceux qu'il a choisis”.

Mamadou Diop