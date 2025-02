Le président du collège des juges d'instruction financière, chargé du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (PJF), a placé Mouhamadou Ngom dit ‘’Farba Ngom’’ sous mandat de dépôt, ce jeudi 27 février 2025. Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) et maire d'Agnam est inculpé d'escroquerie sur deniers publics portant sur 31 milliards F CFA, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs.

Le miracle ne s'est pas produit pour Farba, hier jeudi. Placé sous mandat de dépôt, l'homme fort de l'ancien régime de l'APR va passer sa première nuit à la maison d'arrêt de Rebeuss. D'après ses avocats, dont Me Doudou Ndoye, lors de son audition, Farba Ngom a nié les faits qui lui sont reprochés. Afin de se tirer d'affaire, il aurait également proposé de mettre en garantie des immeubles d'une valeur équivalente au montant en question. Cette dernière tentative pour sauver sa peau a été rejetée par la justice. Le procureur financier avait requis son placement sous mandat de dépôt, tandis que ses avocats ont plaidé pour une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Le juge a finalement ordonné son incarcération.

Rappelons que cette nouvelle étape de l'affaire Farba Ngom est l'aboutissement d'une enquête amorcée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le document en question a fait ressortir des transactions douteuses de blanchiment de capitaux estimées à 125 milliards F CFA.

Par ailleurs, l'enquête révèle aussi l'implication d'Amadou Sall, fils de l'ex-président Macky Sall, dans des transactions douteuses concernant des bons de caisse d'un montant de 10 milliards F CFA. Neuf autres personnes sont également dans le collimateur du PJF. Le procureur de cette structure judiciaire a d'ailleurs requis le placement sous mandat de dépôt de tous les suspects identifiés, sauf pour le dénommé Mamadou Daff. L'ancien directeur général de la Couverture maladie universelle (CMU) est mis en cause pour un virement suspect de 35 millions F CFA.

Il est important de noter que des soutiens de Farba Ngom, rassemblés devant les locaux du PJF, ont été dispersés par la police à l'aide de tirs de grenades lacrymogènes. Un important dispositif sécuritaire avait été déployé pour prévenir tout trouble lors de l'audition du désormais nouveau locataire de Rebeuss.

Mansour Faye : “C'est triste !”

Comme l’on pouvait s'y attendre, cette incarcération de Farba a suscité des réactions au sein de son parti. Mansour Faye s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook. “Farba va passer sa première nuit en prison. La menace de ‘Agnam’ est passée par là. Au juste, qu'est-ce que Farba a commis comme délit ? Tous ceux qui sont dans le courtage et dans l'intermédiation, et au-delà, les Sénégalais tout court, sont en danger. C'est triste !”, lit-on dans le commentaire de M. Faye.

À travers cette arrestation, le maire de Saint-Louis fustige l'attitude du système judiciaire sénégalais. “Notre justice est à terre. Elle s'est affalée devant les caprices d'un petit prince qui n'a d'autres ambitions que d'extérioriser un haineux complexe qui le ronge et qui va le détruire”.

Voyant en Ousmane Sonko le principal instigateur de cette affaire, Mansour Faye ne s'est pas montré tendre à son encontre. “Son incompétence et son incapacité à apporter des solutions aux préoccupations et à la commande économique des Sénégalais et des Sénégalaises vont le perdre. L'emprisonnement injuste et injustifié de Farba sonne comme le début de la fin de ce régime”.

En outre, prenant aussi le chef de l'État pour cible, l'ancien ministre sous Macky ajoute : “Un président isolé qui n'assume pas ses responsabilités, un PM alias SAS ‘demi-dieu’, en roue libre, qui ternit l'image de notre diplomatie, désagrège la cohésion nationale et menace l'intégrité territoriale, voilà le nouveau visage du Sénégal d'aujourd'hui.”

Enfin, selon M. Faye, le “Sénégal est en danger”, avec comme “complice coupable”, la “passivité”.

Le maire de Saint-Louis doit certainement craindre pour sa liberté, lui qui a été à plusieurs reprises mis en garde par l’actuel PM, alors qu’il était aux affaires sous le régime de Macky Sall.

Me Doudou Ndoye : “Nous sommes tous en état de choc.”

Venus assister leur client, les avocats de Farba Ngom dénoncent des irrégularités et comptent poursuivre le combat judiciaire. "Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens. Ces règles protégeaient jusqu'à ce jour notre client Mouhamadou Farba Ngom. Nous allons nous battre pour montrer au monde les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom", a commenté un des défenseurs de Farba Ngom, Me Doudou Ndoye.

MAMADOU DIOP