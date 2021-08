L’enquête dans l’affaire qui oppose la chanteuse Dieynaba Baldé au rappeur Bril Fight 4 continue son chemin. Sauf que le grand obstacle est que la jeune fille a jeté ses deux téléphones dans le canal de Ngor, avant son arrestation, pour brouiller les pistes de l’enquête. L’un a été retrouvé, mais complètement endommagé ; l’autre introuvable.

Du nouveau dans l’affaire qui oppose la jeune chanteuse Dieynaba Ba, plus connu sous le nom d’artiste de Dieyna, ancien produit de l’émission ‘’Sen Petit Galé’’, et le producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias ‘’Bril Fight 4’’. Après qu’elle a été arrêtée de même que son grand frère A. Baldé et un autre ami de son frangin avant-hier par les limiers de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), l’enquête n’a pas pu être bouclée hier, comme ce qui était prévu aux premières heures de leur arrestation.

Selon nos informations, l’exploitation des téléphones portables du suspect, qui devrait être d’un grand apport pour les enquêteurs en charge de cette affaire, risque de prendre du temps. Pour cause, confient nos sources, avant son arrestation, Dieyna est parvenue à jeter ses deux téléphones portables dans le canal de Ngor, à la surprise générale. Son expérience des faits serait passée par-là, vu qu’elle avait eu vent de son arrestation.

Cependant, hier, poursuivent nos sources, les hommes du commissaire Aly Kandé, le patron de la DSC, dans le cadre de cette enquête, y ont fait un tour, histoire de les retrouver, après qu’elle leur a montré là où elle ‘’avait’’ caché les téléphones. Après plusieurs heures de recherches, ils sont parvenus à mettre la main que sur un portable, alors que le second est toujours introuvable. Celui qui a été retrouvé, précisent nos interlocuteurs est toujours difficile à exploiter, car complétement endommagé. Les données peuvent-elles un jour être récupérées ? Nos sources, prudentes, arguent que les techniciens s’y affèrent, le temps qu’il faudra.

Toujours est-il que ce fait inédit risque de faire durer l’enquête, sauf si le procureur donne une nouvelle orientation, pour ne pas dire en décide autrement.

A cette heure de l’enquête, confient nos sources, le déferrement au parquet des trois suspects prévu aujourd’hui dans la matinée, relève presque de l’impossible, vu la tournure de l’enquête avec cette nouvelle donne, sauf changement de dernière minute.

Selon toujours nos sources, Dieyna n’a pas été encore interrogée sur ce nouveau rebondissement et surtout sur ses réelles motivations. Une chose est sûre : les carottes sont plutôt cuites pour le trio, dans la mesure où le fait qu’elle ait voulu faire disparaitre les éléments de preuve risque d’y ajouter un élément supplémentaire dans ce dossier qui fait les choux gras de la presse.

Dieyna Baldé et compagnie ont été arrêtés avant-hier mardi, suite à une plainte du producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias ‘’Bril Fight 4’’. Il leur rapprochait les faits de vol de téléphone portable, de collecte illicite de données à caractère personnel, de chantage, d’intrusion et de sabotage d'un système informatique et de complicité.

Une histoire d’amour qui a viré en une vengeance est passée par-là, puisque les deux artistes entrainaient une relation amoureuse secrète, confie-t-on. Elle voulait faire chanter le rappeur grâce aux vidéos et images compromettantes qu’elle disposait et qu’elle menaçait de divulguer sur les réseaux sociaux.

Mais, contre toute attente, Bril Fight 4 a, lui, préféré porter plainte au niveau de la DSC, pour obtenir gain de cause, plutôt que céder au chantage.

Pour rappel, le patron de l’Institut d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) Mamadou Diop, avait fait les frais de Dieyna, l’auteur de ‘’Dina Bakh’’. Une histoire qui avait valu à M. Diop plusieurs mois de prison.

CHEIKH THIAM