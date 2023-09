Le Secrétariat politique exécutif de l’Alliance des forces de progrès (AFP) s’est réuni hier, sous la présidence du secrétaire général Moustapha Niasse. Les membres du SPE ont échangé autour de la situation nationale et internationale ainsi que la vie de leur parti.

Après avoir félicité le président Macky Sall pour sa ‘’mémorable allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies’’, ils se sont penchés sur la stabilité du pays, la cohésion nationale et la gestion des questions liées à la sécurité, à la veille de l’entrée du Sénégal dans l’économie pétrolière et gazière. En outre, le SPE a salué la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle élargie, après un long processus empreint de méthode et de patience.

‘’Monsieur Amadou Ba est porteur d’espoir, eu égard à son profil et son parcours qui lui ont permis d’occuper, pendant longtemps, de hautes fonctions dans l’Administration et le gouvernement. De plus, il a su faire montre, quand l’occasion s’est présentée, de ses compétences d’homme politique courageux et lucide, capable de relever résolument les défis’’.

Abordant le deuxième point de l’ordre du jour, le SPE s’est félicité de la création du Comité national de la supervision de la distribution des cartes de membres du parti et de leur ventilation sur toute l’étendue du territoire national. Le SPE engage les responsables et les militants à organiser des réunions d’information et d’animation autour de la circulaire n°38 et des enjeux de l’heure, à quelques mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024’’, d’après une note.