Le Sénégal a entamé le rajeunissement de ses équipes de basket. Après la sélection masculine, médaillée de bronze à Kigali le mois dernier, c’est au tour des filles d’effectuer leur transition générationnelle. Le coach Moustapha Gaye a publié, ce mercredi, une liste de 12 joueuses devant prendre part à l’Afrobasket Cameroun-2021, avec une bonne dose de jeunesse. Seules joueuses présentes dans la sélection féminine depuis le sacre de 2009, Mame Marie Sy et Oumoul Khaïry Sarr seront les témoins de cette passation de l’ancienne à la nouvelle génération.

L’entraineur de la sélection nationale féminine a publié, ce mercredi, la liste des 12 joueuses devant représenter le Sénégal à l’Afrobasket Cameroun-2021. Moustapha Gaye a procédé à un rajeunissement profond de l’effectif, avec une bonne touche de jeunesse. Cinq joueuses présentes à Dakar, lors de l’édition de 2019, seront de retour cette année à Yaoundé. Il s’agit de Mame Marie Sy, Oumoul Khaïry Sarr, Yacine Diop, Bintou Diémé et Léna Niang.

Mais les deux premières citées se singularisent par leur longévité en équipe nationale. Elles ont marqué l’histoire du basket sénégalais lors de ces deux dernières décennies. En plus de jouer au même poste, ailière forte, elles ont la similitude d’avoir goûté pour la première fois aux délices d’un sacre continental la même année, en 2009. Le Sénégal, qui n’avait plus remporté la médaille d’or depuis 2000 et qui l’a manquée à domicile au profit du Mali, en 2007, venait de renouer avec le titre continental.

Si Sarr (5 Afrobasket et 1 titre) a manqué le triomphe des Lionnes à Yaoundé en 2015, Mame Marie, elle, était bien là. Depuis 2009, la sœur de Lika et Anta Sy n’a jamais manqué une Coupe d’Afrique des nations de basket-ball depuis 2009. Elle compte à ce jour six participations à l’Afrobasket féminin, avec 2 titres. Lors de la dernière édition, en 2019, elles étaient parmi les trois meilleures marqueuses de l’équipe du Sénégal. Devancée par Astou Traoré (76 points en 5 rencontres, 15,2 points en moyenne), Mame Marie était la 2e avec 55 points en 5 rencontres, soit une moyenne de 11 points par matches. Alors qu’Oumoul Khaïry avait la 3e meilleure réussite, avec 39 points en 5 apparitions, soit 7,8 points par match.

Avec leur expérience, Mame Marie Sy et Oumoul Khaïry Sarr seront les piliers sur lesquels coach Tapha va s’appuyer pour construire son équipe pour ce nouveau départ du basket sénégalais. Le Sénégal, a déclaré le directeur technique national, est ‘’à la croisée des chemins’’ entre une génération montante et une autre en déclin.

Sy et Sarr seront donc les courroies de transmission du pouvoir entre les anciennes et les nouvelles Lionnes.

Une transition en douceur

Malgré les exigences de reconquête de la couronne continentale aux mains des D-Tigers du Nigeria, qui ont la mainmise sur le trophée depuis quatre ans, Moustapha Gaye veut y aller en douceur. Pour lui, il n’est pas question de se lancer à l’offensive du titre dans l’immédiat. ‘’Nous sommes arrivés à un moment où il est fondamental de renouveler les effectifs et donner la chance aux plus jeunes, pour qu’elles puissent écrire leur propre histoire’’, a expliqué le DTN.

Ainsi, pour cette édition, le technicien vise le podium. ‘’Nous allons prendre le temps de construire et dans la durée’’. Parmi les 12 éléments retenus par Moustapha Gaye, deux d’entre les plus jeunes ont déjà joué une phase finale d’Afrobasket. Il s’agit de l’arrière Yacine Diop (25 ans) et de l’ailière Léna Niang (24 ans). Par contre, la plupart des joueuses, au nombre de sept, vont découvrir le Championnat d’Afrique féminin de basket-ball. Les quatre sont issues du championnat de National 1. C’est le cas de la meneuse de l’ASC Ville de Dakar, Maty Fall, et de ses coéquipières en club dont l’arrière Couna Ndao et l’ailière Yaye Irma Diémé, et le pivot de l’Iseg Sport Madjiguène Sène.

Listes des 12 Lionnes : Meneuses : Bintou Diémé (Nantes Rezé, France), Maty Fall (ASC Ville Dakar, Sénégal) Arrières : Couna Ndao (ASC Ville Dakar, Sénégal), Yacine Diop (Charnay Basket, France) Ailières : Yaye Irma Diémé (ASC Ville Dakar, Sénégal), Ndèye Fatou Ndiaye (Sainte Savine, France), Leina Niang (Temple University, USA) Ailières fortes : Mame Marie Sy (Charleville-Mézières, France), Oumou Khaïry Sarr (Gipuzcoa, Espagne), Sokhna Fatou Dia Sylla (Toyota Antelope, Japon) Pivots : Madjiguène Sène (Iseg Sports, Sénégal), Anne Françoise Diouf (James Madison University, USA)

LOUIS GEORGES DIATTA