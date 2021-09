L’équipe du Sénégal est entrée dans l’Afrobasket féminin 2021 de manière remarquable, en s’imposant largement face à celle de la Guinée, sur le score de 100 à 31, soit 69 points d’écart. Les Lionnes jouent la qualification en quarts de finale, cet après-midi (13 h), face à l’Egypte.

Les Lionnes ont eu la tâche facile, face au Syli national, pour leur entrée en matière à la 25e édition de l’Afrobasket féminin. L’équipe du Sénégal s’est promenée face à la Guinée, ce samedi, par 69 points d’écart (100-31). Grâce à cette large victoire, les filles du coach Moustapha Gaye occupent la 1re place du groupe C et prennent une bonne option pour la qualification en quarts de finale.

Le Sénégal est suivi par l’Egypte qui a pris le dessus, hier, sur la Guinée sur le score de 102 à 58. Les deux formations vont croiser le fer cet après-midi (13 h) pour le choc de leadership. Le vainqueur de ce match finira en tête de la poule et sera qualifié directement pour les quarts de finale. La Guinée, classée dernière, jouera les barrages, de même que le 2e du groupe.

Yacine Diop s’illustre

C’est une sélection sénégalaise très offensive qui a imposé sa loi à son adversaire. Face à un groupe du Sénégal remanié avec une forte dose de jeunesse, on en attendait plus des Guinéennes, qui ont toujours pris l’eau devant leurs voisines ouest-africaines. Malgré la volonté de défendre dignement le maillot national, les filles du coach Ousmane Tafsir Camara n’ont rien pu faire contre la machine sénégalaise. Dès les premières minutes de la partie, Mame Marie Sy et sa bande maitrisent le jeu et prennent d’assaut le camp adverse. Elles prennent déjà le large à la fin du premier acte, avec quinze points d’avance (25-10). Elles maintiennent la cadence et creusent l’écart davantage à 29 points (48-19) à la mi-temps.

Avec Yacine Diop bien en jambes, les Lionnes déroulent. Le Sénégal verrouille sa défense et empêche les Guinéennes de scorer. Très active dans la raquette, l’arrière a récupéré beaucoup de rebonds, huit au total dont quatre offensifs et quatre défensifs. L’ancienne sociétaire de la Jeanne d’Arc de Dakar a également eu la main légère, en inscrivant 19 points. Elle est d’ailleurs la meilleure marqueuse de la rencontre et a obtenu la 2e meilleure évaluation du match (+18), derrière Oumoul Khaïry Sarr (+19, 6 points, 9 rebonds). Ayant obtenu une note de +11, Léna Niang (14 pts) a été très précieuse sur le jeu externe des Lionnes. L’ailière a inscrit 4 tirs primés, sur 7 tentatives, soit une réussite de 57,1 %. La capitaine Mame marie Sy a été moins en vue, avec une note de +11 et 9 points inscrits.

Les novices Fatou Ndiaye et Maty Fall sans complexe

Le Sénégal a remporté facilement les deux derniers quarts-temps. Au troisième acte (71-27), les Lionnes ont inscrit 23 points, contre 8 pour l’adversaire. A force de pousser, les Guinéennes ont fini par rendre les armes. Le dernier quart-temps n’a été qu’une partie de ballade pour les joueuses du coach Tapha. Elles ont inscrit 29 points, alors que l’adversaire n’en a mis que quatre.

Le baptême du feu s’est bien déroulé dans l’ensemble pour les novices. Certaines d’entre elles ont même joué un grand rôle dans cette large victoire du Sénégal. C’est le cas notamment de Ndèye Fatou Ndiaye et Maty Fall qui ont joué sans complexe. L’ancienne joueuse du Dakar université club (Duc) a joué pleinement sa partition dans ce match, grâce à sa combativité et son adresse. L’ailière a récupéré six rebonds (2 offensifs et 4 défensifs) et a inscrit 13 points, avec une réussite de 85,7 % (6 paniers réussis sur les 7 tentés). Ce qui lui a valu une note bien au-dessus de la moyenne (+16). Maty a aussi a également pu tirer son épingle du jeu. La meneuse de l’ASC Ville de Dakar, évaluée à +11, a servi 6 passes décisives et inscrit 5 points.

Résultats Sénégal - Guinée 100-31 Mali - Tunisie 101-39 Cameroun - Kenya 74-50 Nigeria - Mozambique 67-50 Guinée - Egypte 58-102 Tunisie - Côte d’Ivoire 49-69 Mozambique - Angola 61-70 Kenya - Cap-Vert Lundi 10h Côte d’Ivoire - Mali 13h Egypte - Sénégal 16h Cap-Vert - Cameroun 19h Angola - Nigeria

LOUIS GEORGES DIATTA