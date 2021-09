Les Lionnes ont validé leur ticket pour les quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2021, grâce à leur 2e victoire d’affilée, hier, face à l’Egypte (78-63). Le Mali, le Cameroun, pays hôte, et le Nigeria, tenant du titre, sont également qualifiés.

L’équipe du Sénégal a confirmé sa bonne entrée en matière à l’Afrobasket féminin 2021. Après leur large victoire (100-31) face à la Guinée, samedi dernier, les Lionnes ont enchainé un deuxième succès décisif, hier, face à l’Egypte. En s’imposant 78 à 63, les filles de Moustapha Gaye sont assurées de terminer à la tête de la poule C (6 pts) et ont validé leur qualification directe pour les quarts de finale.

Le Sénégal jouera son prochain match, ce jeudi, contre le vainqueur du match de barrages entre le Kenya, 2e du groupe A, et le Mozambique qui a terminé 3e de la poule B, après sa 2e défaite successive, avant-hier, face à l’Angola (61-70). Les Egyptiennes, qui occupent la 2e de la poule C, derrière le Sénégal, et la Guinée, dernière, joueront les barrages, demain mercredi, respectivement contre la Tunisie et la Côte d’Ivoire.

Les quatre équipes directement qualifiées en quarts de finale sont connues. En plus du Sénégal, il y a le Mali, qui a validé le premier son ticket grâce à sa deuxième victoire d’affilée, hier, contre la Côte d’Ivoire (76-63). Le Cameroun, pays organisateur, le Nigeria, tenant du titre, ont répondu présents, à la suite de leur 2e succès de suite, respectivement face au Cap-Vert (71-40) et l’Angola (85-65).

Contrairement au match précédent contre la Guinée, le Sénégal avait un bon client en face. Cette rencontre s’annonçait déjà palpitante à cause de l’enjeu, le ticket qualificatif en quarts de finale, et l’envie des Egyptiennes de contester l’hégémonie sénégalaise (quatre victoires des Lionnes en autant de rencontres). Les Sénégalaises ont réussi une bonne entame, en remportant le premier quart-temps (21-15), grâce à une bonne présence dans le jeu intérieur. L’Egypte a rectifié le tir en adoptant une défense plus rigoureuse dans sa raquette. Les joueuses du coach Ehab Elalfy ont pu maitriser les assauts sénégalais et ont même réussi à revenir à deux points de l’adversaire (23-21) en début de 2e quart-temps. Mais le Sénégal a retrouvé la main et creuser l’avantage à 14 points (39-25) à la pause.

Le duo Yacine Diop-Léna Niang régale

Les Lionnes avaient cru faire le plus dur, mais c’est sans compter avec la détermination des Egyptiennes. A la reprise, Mame Marie Sy et ses coéquipières ont été soumises à rude épreuve par l’adversaire. Telle une bête affamée, Raneem Elgedawy, qui est restée une bonne partie de la première période sur le banc à cause d’une blessure, est revenue avec une grande soif de vaincre. Avec ses 14 points inscrits, elle a permis à son équipe de remporter le 3e quart-temps (19-18). Mais le Sénégal est resté devant (57-44). Yacine Diop, également, est restée sur la même dynamique du match contre le Syli national de Guinée. La sociétaire de Charnay Basket (France) forme avec Léna Niang, son ancienne coéquipière à la Jeanne d’Arc de Dakar, un duo de choc. Elles ont permis au Sénégal de maintenir son avance face à la menace égyptienne en inscrivant à elles seules 48 des 78 points du Sénégal. Très bien inspirée, Yacine a obtenu la meilleure note de la rencontre (+27), avec 19 points, 4 rebonds, 8 interceptions et 6 passes décisives. Quant à Léna, elle a réalisé la 2e meilleure évaluation (+19), avec 19 points. Elle s’est surtout illustrée sur les tirs à distance en réussissant 4 paniers primés sur les 4 marqués par le Sénégal.

Résultats Côte d’Ivoire - Mali 63-76 Egypte - Sénégal 63-78 Cap-Vert - Cameroun 40-71 Angola - Nigeria 65-85

LOUIS GEORGES DIATTA