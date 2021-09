L’équipe du Sénégal, éliminée en demi-finales samedi dernier par la Côte d’Ivoire (75-65), a remporté la médaille de bronze, en battant en match de classement, hier, le Cap-Vert sur le score de 86 à 73. La Tunisie a conservé sa couronne en dominant en finale les Eléphants ivoiriens.

A défaut de l’or, l’équipe du Sénégal se contente du bronze. Les Lions ont battu, en match de classement pour la 3e place, hier, le Cap-Vert sur le score de 86 à 73, soit 13 points d’écart. C’est la deuxième fois d’affilée que le Sénégal décroche la 3e place. Quant au champion d’Afrique en titre, il a réussi à garder son trône. La Tunisie réalise la passe de deux, en s’imposant en finale face à la Côte d’Ivoire, sur le score de 78 à 75. C’est le troisième titre continental des Aigles de Carthage, après les sacres de 2011 et 2017.

Pour leur part, les Eléphants, vice-champions d’Afrique, retrouvent le podium qu’ils n’ont plus atteint depuis 2009, année à laquelle ils avaient décroché la médaille d’argent. C’est le meilleur parcours des Ivoiriens à l’Afrobasket depuis douze ans (4e en 2011 et 2013, 12 en 2015 et 14e en 2017).

Après leur défaite en demi-finales contre la Côte d’Ivoire (75-65), samedi dernier, les hommes de Boniface Ndong ont su se remettre de cette élimination. Ayant réussi une bonne entame (21-18), les Lions ont maitrisé toute la partie. Malgré une bonne opposition de l’équipe capverdienne, les Sénégalais ont dominé la première mi-temps, avec une légère avance de cinq points (44-39).

Au retour des vestiaires, Youssou Ndoye et ses coéquipiers ont mis le pied sur l’accélérateur. Avec Gorgui Sy Dieng à la baguette, les Lions maintiennent la cadence. Ayant inscrit 17 points contre 14 pour l’adversaire, l’écart entre les deux équipes est désormais de neuf points à la fin du troisième quart-temps. Avec une évaluation de +35, la nouvelle recrue des Hawks d’Atlanta permet à son équipe de remporter la finale de la médaille de bronze sur le score de 86 à 73. Gorgui réalise encore un double-double, 30 points et 12 rebonds.

Gorgui Dieng, meilleur marqueur de l’Afrobasket

Le Sénégal a réussi une belle entame de l’Afrobasket-2021. Avec trois victoires en autant de sorties à la phase de poules, les Lions ont affiché des statistiques remarquables. L’équipe sénégalaise a déroulé un jeu très offensif. C’est la seule à avoir atteint la barre symbolique des 100 points, lors de la victoire contre le Soudan du Sud (104-75). Le rêve était permis pour une reconquête du titre qui fuit les Lions depuis 1997. Malheureusement pour eux, les choses se sont compliquées, lors des matches à élimination directe. Après une qualification acquise au forceps (79-74) contre l’Angola, le rêve d’un 6e sacre s’est envolé face à la Côte d’Ivoire (75-65) en demi-finales. Pour la quatrième fois d’affilée (3e en 2013, 4e en 2015, 2e en 2017 et en 2021), l’équipe du Sénégal échoue à la porte de la finale, dans sa tentative de renouer avec le trophée continental.

Cependant, la campagne de Kigali n’a pas été mauvaise dans l’ensemble. Au plan individuel, le pivot des Lions s’est encore illustré. Un peu timoré en début de compétition, Gorgui Sy Dieng est peu à peu sorti de l’ombre. L’ancien pensionnaire des Wolves a inscrit 120 points en cinq rencontres, soit une moyenne de 20 points par match. Cette belle réussite devant le panier lui vaut le titre de meilleur marqueur de la 30e édition de l’Afrobasket masculin. Il figure logiquement dans le 5 majeur où on retrouve les Tunisiens Omar Abada (meneur), le MVP de la compétition, Makrem Ben Romdhane (arrière), l’Ivoirien Matt Costello (ailier), le meilleur rebondeur (71 rebonds) capverdien Walter Tavarez. Alors que l’Angolais Carlos Moraes termine meilleur marqueur sur trois points (19 tirs primés).

Regorgeant de jeunes joueurs comme Brancou Badio, qui a fait valoir son talent durant toute la compétition, l’équipe du Sénégal a de beaux jours devant elle.

BONIFACE NDONG (COACH DES LIONS)

‘’Je suis trop fier de mes joueurs’’

Médaillé d bonze avec l’équipe du Sénégal à l’Afrobasket-2021, le sélectionneur national, Boniface Ndong, a tiré un bilan satisfaisant de la campagne des Lions à Kigali. ‘’Fier’’ de la prestation de ses joueurs, l’ancien international sénégalais se dit prêt à prolonger l’expérience avec la bande à Brancou Badio, si la Fédération sénégalaise de basket lui refait confiance.

‘’Ils se sont battus comme des lions’’

‘’Ce n’était pas difficile de remobiliser les troupes, parce que c’est des professionnels. Ils savent ce que c’est de porter le maillot national. Jusqu’au début du match, j’avais un peu de doute que certains ne s’engagent pas autant. Mais dès la première minute, chaque joueur qui était sur le terrain a montré que c’est un grand professionnel, malgré la lourde défaite contre la Côte d’Ivoire. Ils ont respecté la loi du sport et se sont battus comme des lions pour assurer ce match. Je dis respect à toute l’équipe, du premier au 12e joueur, à la fédération et à toutes les personnes qui nous ont aidés à venir ici, le ministère des Sports, à l’Etat du Sénégal, à tous les supporters au pays. Je sais qu’ils sont déçus, mais c’est la loi du sport. Je suis très fier de mon équipe.’’

‘’J’ai beaucoup appris’’

‘’J’ai beaucoup appris. Ce n’est pas évident d’être entraineur principal. La dernière équipe que j’ai entrainée, c’est une équipe de 14 ans. Mais je me préparais et je pense avoir été à la hauteur. On a une équipe jeune. Pour le match contre la Côte d’Ivoire, on l’a préparé à la perfection. Il n’y a rien qu’ils ont fait qui nous a surpris. Mais on n’a pas mis les trois points. On est venu en étant la meilleure équipe sur trois points (durant la phase de poules, NDLR), chose très rare. Mais tous nos meilleurs tireurs sortent du collège. Alga, il est toujours au collège. Je pense que c’est la pression, le fait de n’avoir pas eu la chance de jouer à Belgrade (tournoi de qualification olympique, NDLR) et le manque d’adversaires de haut niveau. C’est très facile pour un jeune joueur de gagner en confiance, mais aussi de la perdre. Je savais qu’on était très bons. On a montré un basket très joli, peut-être même un des meilleurs qu’on a vus jusque-là. Mais avec des jeunes de 22, 23 ans, ce n’est pas évident.’’

‘’Si c’était à refaire, je le referais’’

‘’L’avenir dépend de la fédération. J’aime mon pays, de même que le coach De Sagana Diop. C’était dur, je n’ai pas eu de repos. Là, je retourne, je vais reprendre le travail directement. Mais si c’était à refaire, je le referais, parce que je suis trop fier de mes joueurs.’’

