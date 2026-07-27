À l'occasion de la réception officielle de la piscine olympique et du stade Iba Mar Diop, ce samedi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et le maire de Dakar, Abass Fall, ont salué la livraison dans les temps de ces infrastructures majeures. Tout en exprimant leur satisfaction face au travail accompli, les autorités rappellent que la véritable réussite des premiers Jeux olympiques organisés sur le sol africain reposera sur le respect intégral des engagements et une mobilisation citoyenne exemplaire.

La livraison à date des ouvrages sportifs ne constitue pas une fin en soi, mais le simple départ de la dernière ligne droite. En visitant les nouveaux équipements du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à recadrer les attentes. Si les voyants sont au vert sur le plan des infrastructures, l'évaluation finale se fera sur la gestion globale de l'événement, du premier au dernier jour. « Notre entière satisfaction ne sera pas de réceptionner des infrastructures qui ont été rendues, mais de délivrer, à l'issue des Jeux, sur l'intégralité de nos engagements, partant de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture », a déclaré le président de la République.

Pour le chef de l'État, il n'est pas question de céder à une euphorie prématurée. Le pays porte la responsabilité de réussir l'accueil du premier événement olympique de l'histoire du continent africain. « Je demeure particulièrement exigeant sur l'ensemble, parce qu'on ne saurait réussir partiellement », a-t-il insisté, affirmant avoir « refusé tout triomphalisme ».

De lourds efforts salués et un hommage aux partenaires

Constatant le chemin parcouru depuis ses précédentes visites sur les sites en novembre 2025 et en avril dernier, Bassirou Diomaye Faye a salué la rigueur du ministre chargé des Infrastructures, de son homologue de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le travail d'explication et de suivi du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). « L'écart entre la situation que j'avais trouvée lors de ma dernière visite et celle que j'ai constatée aujourd'hui témoigne d'un engagement fort de toutes les équipes », a-t-il relevé.

Cette étape décisive a également été l'occasion de rendre hommage aux partenaires internationaux. Le Président a salué l'appui constant de l'Agence française de développement (AFD) et le soutien du gouvernement français, tout en louant le professionnalisme des entreprises chinoises mobilisées sur le terrain, y voyant une illustration de l'excellence de la coopération entre Dakar et Pékin.

En abordant la portée stratégique de ces Jeux, le chef de l'État a rappelé que le Sénégal ne jouait pas seulement sa propre carte, mais représentait tout un continent. « Nous avons dit que c'est l'Afrique qui est accueillie », a-t-il rappelé, soulignant la nécessité de célébrer l'événement avec « le sentiment du devoir accompli ».

Le respect strict du cahier des charges, fixé avec le Comité international olympique (CIO), demeure ainsi la seule boussole pour garantir un succès éclatant et durable.

L'appel du maire de Dakar à la mobilisation citoyenne et à la propreté

En écho aux déclarations du président de la République, le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, a insisté sur l'appropriation populaire indispensable à la réussite de cet événement historique. Pour l'édile de la capitale, ces Jeux dépassent largement les clivages ou le cadre strictement administratif. « Les Jeux, c'est pour le Sénégal. Ce n'est pas pour la ville de Dakar, ce n'est pas pour la commune de Médina, ce n'est pas pour l'État sénégalais au sens administratif du terme », a-t-il insisté.

Rappelant les directives du Conseil présidentiel consacré aux JOJ, Abass Fall a souligné que le chef de l'État avait renouvelé ses attentes vis-à-vis des collectivités territoriales concernant l'accueil, la célébration et l'animation des communes. Il a ainsi lancé un « appel citoyen » adressé à l'ensemble des Sénégalais, et tout particulièrement aux Dakaroises et aux Dakarois, pour offrir un cadre de vie irréprochable aux visiteurs du monde entier. « Ce que les gens retiendront lorsqu'ils viendront au Sénégal, c'est l'image d'une ville accueillante, culturelle, mais surtout très propre », a-t-il déclaré.

Transformation urbaine et héritage pour la capitale

Afin de préparer au mieux la capitale à cet événement mondial, la Ville de Dakar a déjà engagé d'importants chantiers d'embellissement urbain et de branding. Des aménagements spécifiques sont prévus le long de la Corniche, accompagnés par la réhabilitation de la Place de l'Indépendance, appelée à retrouver sa vocation de lieu de mémoire et de rassemblement.

Alors que Dakar s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la toute première ville africaine à accueillir des épreuves olympiques, la synergie entre l'État, les municipalités et les populations s'impose comme la clé de voûte du projet. L'objectif partagé reste clair : faire en sorte qu'au terme de la compétition, ce soit l'ensemble de la nation sénégalaise qui soit salué par la communauté internationale.

MAMADOU DIOP