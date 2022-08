Le Collectif des agents interministériels de l'Administration sénégalaise a été reçu, il y a quatre jours, par le médiateur de la République du Sénégal, Demba Kandji. L’objet de cette rencontre était, selon une note parvenue hier à ‘’EnQuête’’, de solliciter l'intervention du médiateur auprès des autorités chargées administrativement des questions préoccupantes auxquelles font face les agents de l’État.

Il s’agit notamment de la question de reconnaissance et du classement de diplômes au niveau de la Fonction publique. En effet, le document stipule que ce problème ‘’affecte près de 80 % des agents et qu’il faut immédiatement et impérativement résoudre, car la carrière de l'agent en dépend’’. Le collectif a expliqué au médiateur les différents aspects de cette problématique avec des documents à l'appui. Les agents ont aussi déploré devant le médiateur la non-application des textes qui, pourtant, sont très clairs par les autorités concernées.

...Ils demandent ainsi au médiateur d'être le porte-parole dudit collectif auprès du gouvernement pour la prise en compte des différentes doléances des agents interministériels, afin de résoudre en profondeur les problèmes spécifiques au sein des ministères, gage d'une stabilité dans l'Administration, lit-on dans la note. Le collectif met en garde, cependant, l’État sur toute éventualité d’indifférence de sa porte. Car, pour lui, ce dernier serait le plus grand perdant, à défaut d’une réelle prise en compte de cette doléance, dans la mesure où ‘’les agents sont souvent formés avec des centaines de millions de francs CFA déboursés par le Bureau organisation et méthode (Bom) ou les postes budgétaires dédiés au niveau des ministères ; les agents cherchent à monnayer leurs compétences ailleurs, si les diplômes ne sont pas reclassés pour revaloriser leur carrière professionnelle’’.

La note souligne également que le médiateur de la République a salué les interventions des différents membres du collectif et s'est réjoui de cette rencontre qu’il a appréciée à sa juste valeur. Il estime que ‘’nos revendications sont légitimes et nous rassure qu'il fera de son mieux pour essayer d'apporter des solutions idoines aux problèmes posés’’. Le collectif se dit par ailleurs satisfait de ces retrouvailles et reste convaincu que ‘’l'Administration sénégalaise doit se moderniser davantage pour régler les carcans très obsolètes qui l'empêchent de s’orienter vers l’effectivité d’un système égalitaire au bénéfice de tous les agents’’.