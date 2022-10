La nuit commémorant la naissance du prophète Muhammad (PSL) a été célébrée avec faste dans l’arrondissement des Agnam. Farba Ngom a, comme tous les ans depuis 2012, apporté son soutien à la communauté musulmane de la contrée. Pour cette année, le député-maire des Agnams a distribué 240 bœufs et 300 tonnes de riz, en sus de consistantes enveloppes financières.

La quantité de têtes qui essaimaient au village de Agnam Civol rappelait curieusement les belles années du père spirituel des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, dans son fief à Medinatoul Salam, dans la ville de Mbour. A côté, les sacs de riz superposés titillaient la démesure. Le Maouloud bien qu’étant une fête religieuse pourrait être agrémentée. C’est ainsi que les chefs de villages officiels et imams ratib des communes de Orefondé, Dabia et Agnam ont été conviés à l’hôtel de ville d’Agnam pour recevoir l’appui du maire, pour l’organisation « correcte » de la cérémonie du Gamou dans leurs localités respectives.

A cet effet, l’honorable député a distribué 240 bœufs, 300 tonnes de riz et des enveloppes financières. « Je vous ai conviés ici, vous les notables de vos localités respectives, pour vous aider à bien préparer la fête importante du Maouloud, a-t-il lancé, à la grande foule venue répondre à l’appel. Je remercie le Seigneur de m’avoir permis de perpétuer cette action initiée depuis 2012. Pour cette année, j’ai revu mon soutien à la hausse. D’habitude, je remettais des bœufs, mais, pour cette année, j’ai ajouté du riz avec l’enveloppe financière qui l’accompagne pour encore mieux vous soutenir », a fait savoir celui qui fait office de coordonnateur du Benno dans le département de Matam.

En présence de l’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement des Agnam, du maire de la commune de Orefondé, Amadou Yero Ba, du maire de la commune de Dabia, Yaya Abdoul Kane, les chefs religieux ont salué le geste du mécène à leur endroit : « Nous sommes très reconnaissants du geste qui est d’une grande noblesse. En effet, ce n’est pas la première fois que tu nous nous apporte ton soutien durant les préparatifs de la commémoration de la naissance du meilleur des prophètes, Muhammad (PSL). Ton soutien nous est d’un très grand apport. Cette fête du Maouloud est l’une des plus grandes fêtes de notre religion. Nous l’avons toujours célébrée, avant même que tu ne sois une autorité dans ce pays, mais, difficilement, avec nos maigres moyens. Nous devons dire que, depuis que tu es devenu maire et député, tu ne cesses de nous aider. Les charges liées aux préparatifs sont moins lourdes, grâce à ton appui. Nous sommes tous satisfaits et prieront sans cesse pour toi », a témoigné Thierno Ly, parlant au nom des imams et chefs religieux.

La fête du Maouloud, cette année, survient dans un contexte d’hivernage où certaines localités sont encerclées par les eaux. Le fleuve a dépassé sa côte d’alerte, de plus de 40cm, rendant extrêmement difficile le déplacement dans certains villages et hameaux. Pour les localités concernées, à la place des bœufs, il leur a remis des enveloppes variant entre 400 et 600 mille CFA. « Le transport de ces animaux pourrait s’avérer périlleux, puisque le transport se fait à l’aide de pirogues », a justifié un des chefs de villages concernés.

50 tonnes de riz pour les 300 sinistrés de la commune de Agnam

Au-delà, des préparatifs du Maouloud, le maire des Agnam a apporté un soutien personnel aux sinistrés de sa commune. Selon les chiffres avancés par l’autorité préfectorale, les sinistrés logés dans la commune de Agnam sont au nombre de 300. Ils avaient déjà reçu de l’aide venant du chef de l’État, à travers le ministre du Développement communautaire, Samba Ndiobène Ka. Mais, Farba Ngom a tenu aussi à apporter son appui personnel, pour réconforter les populations qui avaient été impactées par les pluies diluviennes.

En sa qualité de maire de la commune, il a offert 50 tonnes de riz aux sinistrés de l’arrondissement de Agnam. Ces vivres leur seront distribués, selon la clé de répartition définie par la sous-préfecture de l’arrondissement des Agnam. Des dons qui à coup sûr, vont véritablement soulager ces ménages durement éprouvés par la crise économique.

Djibril Ba