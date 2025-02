Le chargé de programmes pour l'Afrique de l'Ouest et Haïti de l'organisation américaine Grassroots International s'est dit impressionné par les réalisations de l'Association des Jeunes Agriculteurs de Casamance (AJAC/Lukaal), membre du mouvement panafricain des femmes rurales Nous Sommes la Solution (NSS). Il a visité leur centre de formation et de démonstration des bonnes pratiques agroécologiques à Niaguis ainsi que leur ferme pilote à Thionck-Essyl.

« Je suis impressionné par ce que nous avons vu. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite d'échanges avec nos partenaires d’AJAC/Lukaal et du mouvement panafricain des femmes rurales ‘’Nous Sommes la Solution’’ (NSS). Nous sommes très satisfaits des efforts consentis par nos partenaires au Sénégal, notamment en Casamance », a déclaré Boaventura Monjane, chargé de programmes à Grassroots International.

Il s'exprimait à l'issue d'une visite de terrain au centre agroécologique Karonghène Wati Naning (qui signifie revitalisation des pratiques endogènes en langue diola), situé dans la commune de Niaguis. « Notre visite nous a permis de constater les différentes activités menées ici : préservation des semences paysannes, production de divers types de cultures (légumes, fruits, légumineuses), pisciculture, élevage de volailles, et systèmes d'irrigation fondés sur des pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons aussi découvert leurs techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agroécologiques », a ajouté Boaventura Monjane.

Dans la ferme secondaire du centre de Niaguis, la délégation a constaté un même dynamisme. Une soixantaine de femmes y travaillent à la production de diverses cultures (oignons, légumes, agrumes, etc.). « Ces pratiques et expériences doivent être vulgarisées et répandues à travers le Sénégal et l'Afrique. Au regard de ce que nous avons vu, nous estimons que l'agroécologie peut nourrir sainement l'Afrique », a affirmé M. Monjane.

Selon lui, leur partenariat avec NSS/AJAC/Lukaal repose sur une profonde solidarité. « Certes, nous mobilisons des ressources financières pour soutenir nos partenaires, mais l'essence de notre engagement est d'apprendre de leurs expériences et de leurs efforts pour transformer les relations sociales », a-t-il souligné.

Les femmes, piliers de la souveraineté alimentaire

Pour Séléna Fay Tramel, responsable de l'apprentissage global à Grassroots International, cette visite a mis en lumière les défis auxquels font face les femmes rurales : difficultés d'accès à la terre, à l'eau et aux semences paysannes, entre autres.

« Ce que nous avons vu est une réponse communautaire à ces problèmes. Pour ces femmes, la terre, l'eau et les semences leur appartiennent, et elles ont le devoir de les sauvegarder pour les générations futures. Elles ne comptent pas sur des solutions venues d'ailleurs, mais sur leurs propres connaissances et pratiques endogènes », a-t-elle expliqué.

Profondément touchée, elle a salué l'impact positif de leur travail au niveau national, régional et panafricain. « Ces organisations de femmes ont de nombreuses solutions locales face aux défis climatiques. Elles prouvent que l'agroécologie peut devenir la norme et non l'exception. Ce n'est ni un rêve ni un slogan, c'est une réalité. Elles changent le système agricole avec des pratiques durables. C'est le futur en action pour la souveraineté alimentaire et la justice climatique. J'ai l'intime conviction que les femmes sont en train de nourrir sainement le monde », a-t-elle conclu.

Une visite encourageante pour l'avenir

Mariama Sonko, présidente du mouvement NSS, a salué cette visite d’un « partenaire stratégique ». « Ils sont venus voir notre travail, échanger des connaissances, recueillir des conseils et comprendre nos difficultés dans la promotion de l'agroécologie et de l'autonomisation des femmes rurales », a-t-elle expliqué.

Mamadou Danfakha, responsable des programmes à l'ONG Fahamu/Africa et coordonnateur de NSS, a jugé cette visite rassurante pour l'avenir. « C'est une opportunité de présenter notre travail de manière concrète et de permettre aux membres de NSS de rencontrer leurs partenaires. Grassroots International est un soutien constant. Leur séjour en Casamance illustre les liens solides qui nous unissent. Ces échanges nous aideront à améliorer notre impact et à renforcer également la valorisation des produits locaux », a-t-il conclu.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)