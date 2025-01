Il y a six ans, Mouhidine Ahmed Bachir Kounta quittait ce monde. Né en 1937 à Saint-Louis du Sénégal, il avait suivi une éducation française tout en restant profondément attaché à ses racines culturelles et religieuses.

Trilingue, il maîtrisait avec aisance le wolof, le français et l’arabe, qualités qui faisaient de lui un orateur exceptionnel sur les plateaux de télévision. Polyvalent, il s’illustrait aussi bien comme journaliste sportif que comme analyste des questions de société ou homme de culture. Il était une figure incontournable de la presse sénégalaise et jouait un rôle central dans la vie religieuse et sociale de Ndiassane.

Jusqu’à sa retraite, il a marqué des générations de téléspectateurs à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) par son professionnalisme et ses analyses pertinentes. Il incarnait la sagesse, l’élégance et l’espoir, insufflant aux Sénégalais une foi inébranlable en l’avenir. Par ailleurs, il a porté avec dignité la parole de la famille Khadre de Ndiassane, assumant également des responsabilités politiques en tant que sénateur sous la présidence d’Abdoulaye Wade.

Aujourd'hui, la ville sainte de Ndiassane, le monde de la presse et la Oummah islamique commémoreront le rappel à Dieu de Mouhidine Ahmed Bachir Kounta. Cet homme, connu pour son humilité, sa grandeur d’âme et son franc-parler, demeure un exemple et une source d’inspiration pour les jeunes journalistes.