Le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), Abdoulaye Dièye, a pris part hier à l’ouverture de la 24e conférence-exposition annuelle sur le commerce et l’investissement entre les États-Unis et l’Afrique, Africando 2023.

Il a profité de la tribune offerte pour présenter les projets de l’AIBD aux investisseurs et partenaires potentiels, mais également pour échanger avec les participants à cette conférence dans le but de renforcer les alliances stratégiques déjà nouées avec certains de leurs partenaires américains. ‘’AIBD est un aéroport relativement jeune, puisqu’inauguré le 7 décembre 2017, mais qui ambitionne de devenir le premier hub aérien sous-régional. Une telle ambition repose sur sa volonté d’exploiter les énormes opportunités d’investissement que notre pays a dans le domaine aéroportuaire. Dans la stratégie du hub aérien, 15 projets phares ont été identifiés pour un budget global estimé à 435 milliards F CFA’’, a fait savoir Abdoulaye Dièye.

Il a cité, parmi les projets, ‘’la construction du centre de maintenance aéronautique d’une superficie de 10 000 m2 qui prend en compte la flotte de la compagnie nationale Air Sénégal, mais également d’autres compagnies internationales avec les aéronefs de type Boeing 737,787, 777 et 777X. Le MRO est adapté pour la maintenance complète (c’est-à-dire du contrôle A au contrôle D) des avions de code E (Type A330/B777) ou de code C (type A320/B737). L’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (Aimac) avec deux campus à Diass et à Thiès offrant des techniques de formation à la pointe des technologies et des certifications EASA, IATA. L’Académie a déjà démarré ses activités avec la formation d’élèves-pilotes et des techniciens en maintenance aéronautique. Le développement d’une nouvelle aérogare fret ainsi que celui d’un centre d’expertise médicale du personnel aéronautique pour faire de la plateforme aéroportuaire un pôle de tourisme médical’’.

...Ainsi, l’AIBD, ‘’dans sa phase de montée en puissance, va exploiter sa position géographique avantageuse en se focalisant sur ‘l’expérience passager’ pour offrir une plus grande attractivité à la plateforme aéroportuaire. C’est dans ce sens que s’inscrit le projet de l’Aéroville qui permet à AIBD de mettre à contribution sa réserve foncière de 2 000 ha pour l’érection d’infrastructures industrielles de service autour de l’aéroport Blaise Diagne’’, fait savoir M. Dièye.

Toujours dans l’optique d’intéresser les investisseurs, il a parlé du développement d’un ‘’réseau connecté de 13 aéroports régionaux capables d’accueillir des dessertes directes pour les compagnies aériennes soutenues par des offres touristiques intéressantes. En termes de perspectives, c’est l’aube d’une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’aéronautique civile sénégalaise, avec le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, communément appelé Pras, et la stratégie hub aérien 2021-2025’’.

Abdoulaye Dièye a dit aux investisseurs que si aujourd’hui le Sénégal enclenche ce tournant, c’est parce que des perspectives de croissance économique favorables sont annoncées. Elles sont surtout ‘’adossées à l’exploitation prochaine et à grande échelle du pétrole et du gaz, qui va faire du Sénégal, qui est la porte d’entrée de l’Afrique de l’Ouest, une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. Toutes les plateformes aéroportuaires régionales visées par ce projet d’ampleur vont doper l’attractivité internationale du Sénégal, générer de la croissance économique tout en constituant un formidable levier de la connectivité aérienne domestique’’.