Statistiques ANSD

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les prix des ‘’matériaux de construction’’ ont augmenté de 0,4 % en rythme trimestriel, sous l’effet de la hausse de ceux des matériaux de base (+0,7 %), des matériaux de menuiserie (+0,4 %) ainsi que des matériaux pour le revêtement des murs et sols (+0,3 %). En variation annuelle, les prix des matériaux fléchissent de 0,2 %. Au premier trimestre 2025, les matériaux de base, selon la note, enregistrent le plus fort renchérissement au niveau des matériaux de construction (+0,7 %) en raison de l’accroissement des prix du fer à béton (+3,0 %), du sable (+0,9 %) et des graviers (+0,7 %). Toutefois, les prix du ciment ordinaire se contractent de 0,3 % sur la même période, dans un contexte de réduction des ventes locales.

En variation annuelle, les prix diminuent de 0,3 %. Concernant les matériaux de menuiserie, la hausse de leurs prix de 0,4 % en rythme trimestriel résulte, principalement, de l’augmentation de ceux des produits de menuiserie bois (+0,9 %). Toutefois, comparés à leur niveau au premier trimestre 2024, les prix de ces matériaux baissent de 1,0 %. Le relèvement des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols (+0,3 %), au cours de la période sous revue, provient, essentiellement, de celui des prix des carreaux pour sol (+0,3 %). En comparaison à la période correspondante en 2024, ces prix augmentent de 0,3 %. Au titre des matériaux pour les travaux d'électricité, ils se réduisent de 0,2 % au cours du trimestre sous revue, en liaison avec la montée des prix des matériaux de protection électrique (+2,2 %). Toutefois, cette hausse est atténuée par la réduction des prix des tubes orange (-0,4 %). En glissement annuel, les prix s’accroissent de 4,4 %.

...S’agissant des matériaux de plomberie et sanitaire, leurs prix évoluent légèrement de 0,1 %, sous l’effet de la hausse de ceux des tuyaux en plastique (+0,5 %). Cette évolution est amoindrie par le repli des prix des coudes et tés en plastique (-0,5 %). Sur un an, les prix diminuent de 0,9 %. Pour ce qui est des peintures, leurs prix diminuent de 0,9 % au premier trimestre 2025. Cette évolution est expliquée par le recul des prix de la peinture à huile (-1,0 %). En variation annuelle, les prix se contractent de 2,1 %. Les prix des matériaux pour étanchéité se replient de 0,8 % en rythme trimestriel, en liaison avec la baisse notamment de ceux du feutre de bitume (-0,9 %).

En glissement annuel, ces prix évoluent de +2,7 %. Pour ce qui concerne le coût de la ‘’main-d'œuvre’’, il s’accroit de 0,9 % au cours du trimestre sous revue. Cette évolution résulte de la majoration des coûts de rémunération des plombiers (+2,6 %), des coffreurs (+1,7 %) et des maçons (+1,0 %), dans un contexte de forte demande de personnel qualifié et d’une hausse de prix des biens et services (logement, alimentation...).

En glissement annuel, ces coûts se bonifient de 4,2 %. Le coût de la ‘’location du matériel’’ se rehausse de 1,6 % en rythme trimestriel, tiré par l’augmentation des coûts de location des consoles métalliques (+2,7 %), des serre-joints en fer (+2,0 %) et des planches (+1,9 %). En comparaison à la période correspondante en 2024, ces coûts s’apprécient de 4,6 %. Au premier trimestre 2025, le coût des ‘’moyens de gestion’’ se replie de 1,0 % par rapport à ceux du trimestre précédent. Cette baisse est expliquée par celle des prix des huiles de moteur (-7,9 %) et, dans une moindre mesure, de la consommation domestique d’eau (-0,2%). Comparés à leur niveau au premier trimestre 2024, ces coûts se contractent de 0,6 %.