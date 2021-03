Le problème de l’accessibilité à l’aliment de bétail est en passe d’être résolu au Sénégal. Après les moulins Sentenac et les Grands moulins de Dakar, l’usine de la Setuna a repris ses activités. Les éleveurs réitèrent la doléance de disposer de parcours de bétail, pour éviter les conflits avec les agriculteurs.

L’inauguration de l’exploitation industrielle de fabrication d’aliment de bétail, communément appelée Setuna, a été mise à profit, par le Directoire régional des femmes en élevage, pour formuler un certain nombre de doléances au ministre de l’Elevage et des Productions animales. ‘’Nous souhaitons disposer de parcours de bétail bien définis. Cela va permettre d’amoindrir, voire d’éradiquer les conflits souvent notés entre agriculteurs et éleveurs.

Outre ces parcours de bétail qui doivent exister au niveau des communes, surtout rurales, nous souhaitons aussi accéder aux financements. Ils sont d’une importance capitale pour nous les femmes, car ils vont nous aider dans l’acquisition de matières premières. Il est temps que la volonté du chef de l’Etat, concernant l’accès à la terre aux femmes, soit concrétisée. Nous demandons la multiplication des chambres froides, car dans tout le département, il n’en existe qu’une seule, alors que nous voulons produire et transformer des produits qui nécessitent une conservation. Au maire de la commune de Diourbel, nous lui demandons de doter la maison des éleveurs d’une parcelle qui pourrait servir de siège’’, a demandé la présidente Ami Sow.

Cette exploitation qui produit des aliments de bétail est confrontée à des difficultés de financement. Alors que son capital est de 1,2 milliard, la Setuna n’a disposé que de 500 millions F CFA, et tout cet argent n’a été financé que par la Sonacos, principal actionnaire. Les autres actionnaires que sont l’ancien maire de Dakar, Pape Diop, les héritiers de feu Abdou Karim Fall et Viageo tardent à mettre la main à la poche,alors que l’usine commence à produire et à vendre des aliments de bétail depuis le mois de novembre 2020. Ce problème de financement a une incidence sur les ressources humaines. Et pour cause ! La plupart des employés de la Setuna sont des saisonniers. Les principales matières premières que sont le blé importé de la Côte d’Ivoire et la mélasse qui vient périodiquement de la Compagnie sucrière sénégalaise sont aussi de véritables contraintes pour les responsables de cette exploitation.

En inaugurant cette exploitation industrielle, le ministre de l’Elevage et des Productions animales a suggéré aux responsables de ‘’se rapprocher des commissions départementales de gestion de l’aliment de bétail pour développer un partenariat fécond. La part de marché que vous acquerrez, dépendra de vos performances dans le marketing des produits que vous proposerez et de leur qualité’’.

Il a salué la pertinence de la reprise des activités de la Setuna, une usine créée depuis 1984 et qui était en hibernation, avant de reprendre ses activités en 2019.

Boucar Aliou Diallo