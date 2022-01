Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a fait face à la presse, hier, pour évoquer le match contre le Malawi, comptant pour la 3e journée de la poule B. Une rencontre que les Lions ont envie de remporter pour terminer à la tête de leur groupe. Le coach s’est aussi réjoui du retour de ses cadres, guéris de la Covid-19, dont Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.

‘’On a la joie de retrouver l’ensemble de notre effectif’’

‘’C’est un match important pour notre qualification. Nous avons envie de finir premiers de cette poule. Pour que cela puisse se faire, il faut qu’on empoche les trois points. On prépare ce match avec beaucoup de sérénité et de sérieux. On a la joie de retrouver l’ensemble de notre effectif. C’est très bien le mental, pour les choix qu’on mettra. Aujourd’hui, cela nous permet d’avoir plus de choix et constituer la meilleure équipe du Sénégal.’’

‘’On va faire face à une équipe motivée’’

‘’On sait qu’on va faire face à une équipe motivée, qui va jouer avec ses valeurs. S’y ajoute aussi qu’ils ont des individualités devant qui sont capables de faire la différence. Il n’y a pas plus de petits poucets sur le continent africain. Souvent, on parle de favoris ; en réalité, le football d’il y a 20 ans et celui d’aujourd’hui sont différents. On a vu les résultats en ce début de Can. Ce qui arrive à l’Algérie peut arriver à n’importe quelle équipe réputée favorite dans cette Can. Aujourd’hui, toutes les équipes se valent. Sur le papier, on peut dire que certaines équipes sont mieux outillées que d’autres, mais la réalité, c’est le terrain. On respecte le Malawi et on abordera ce match avec l’intime conviction de nous qualifier. C’est ça l’objectif.’’

‘’Je sens des garçons prêts’’

‘’Le mot d’ordre de ce groupe durant cette Can, c’est trois choses. C’est d’abord la confiance que nous devons avoir, mais c’est à force de gagner des matches, de voyager partout sur le continent et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance. On a dit aussi l’ambition. Cela n’a pas changé. On a toujours envie d’aller jusqu’au bout de cette compétition, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début du tournoi. Et puis, on a parlé d’humilité, parce qu’on respecte tout le monde. Je sens des garçons prêts et désireux d’aller le plus loin dans cette compétition.’’

‘’Koulibaly pourrait être apte pour ce match’’

‘’Kalidou, cela fait pratiquement un mois qu’il n’a plus pris part à une compétition officielle. Il est arrivé en sélection le 27 décembre. Il a pu travailler avec notre préparateur physique pendant dix jours. Arrivé ici (Cameroun) il a été malheureusement testé positif au coronavirus. En réalité, il n’avait pas de symptômes qui l’empêchaient de s’entrainer, d’être sur le terrain. La seule différence est qu’il ne pouvait pas être avec le groupe de performance. Son niveau athlétique est plutôt intéressant. On en a parlé avec le préparateur physique. Il pourrait être apte pour ce match.’’

‘’Au niveau du jeu, on doit s’améliorer’’

‘’La verticalité du jeu fait partie aujourd’hui du football africain. J’essaie de leur faire comprendre qu’il faut trouver le juste milieu. On a des joueurs offensifs qui sont capables de faire la différence et l’objectif, c’est aussi de leur apporter le ballon. Je ne prône pas un jeu trop latéral. Je veux vraiment que le jeu aille de l’avant. La réflexion du joueur est aussi importante d’avoir cet équilibre entre jouer vertical ou pas. Ce qui est important, c’est qu’il trouve le juste milieu et pouvoir s’appliquer techniquement. Il n’y a pas de consigne demandant à mes joueurs de jeter le ballon. Tant qu’on peut construire, préparer et jouer vertical, ça me va très bien. Sur ces deux matches, je ne peux pas être satisfait de notre seconde période contre le Zimbabwe. Au niveau du jeu, on doit s’améliorer. Mais je n’ai pas d’inquiétude.’’

‘’Seyni a su faire ce dont on attendait de lui’’

‘’C’est une occasion de féliciter Seyni. Il a su faire ce dont on attendait de lui. Quand vous convoquez 28 joueurs, c’est que tout le monde doit être prêt. Seyni l’a été, il a fait de grosses performances comme la défense qui a été là avec lui. Sur l’assise défensive, on est satisfait. On a joué deux matches où on a été costaud, on n’a pas encaissé de but. Seyni, en grande partie, a été important par ses performances.’’

‘’On a voulu garder notre 4-4-2’’

‘’On peut penser que Sadio peut venir dans les couloirs, parce que nous manquons de percussion avec les absences de Krépin et Ismaïla. Mais en venant ici, on avait des certitudes dans notre 4-4-2 qui nous a valu beaucoup de bons résultats. On a marqué beaucoup de buts et on en a encaissé peu sur notre 4-2-3-1 ou 4-4-2. On arrive ici, on perd Krépin et Ismaïla. On aurait pu changer le système, mais on n’a pas voulu le faire. On a voulu garder notre style de jeu, notre stratégie tactique. Mais on est bien conscient que dans un 4-4-2, il faut avoir de la percussion sur les côtés. C’est ce qui nous a manqué sur les deux premiers matches, même si les garçons qui étaient là n’ont pas été mauvais. Ils ont essayé de faire ce qu’ils avaient à faire. Que ce soit Bouna, Mame Baba Thiam, Keïta Baldé.’’

ABDOU DIALLO (DEFENSEUR) ‘’Le retour de Koulibaly et d’Edouard, un gain de qualité’’ ‘’On joue contre une équipe qui parait moins expérimentée, mais qui a mérité sa place à la Coupe d’Afrique. Elle va se battre, on est prêt aussi à se battre avec nos armes. On va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit à la qualification ou à la Can et ceux qui arriveront. J’ai une vision de défenseur. On a gardé nos cages inviolées. Malgré tout ce qu’on peut dire, on reste solide. On a des principes, un coach qui sait ce qu’il fait. J’étais totalement en confiance avec la défense qu’on avait lors des deux premiers matches. Cela s’est bien passé, on n’a pas pris de but. Forcément, la venue de Koulibaly et d’Edouard, c’est un gain de qualité. On a un potentiel Ballon d’Or avec Edouard et le ministre de la Défense qui revient avec Kalidou. Je suis très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui étaient là. Il faut les féliciter. On est sûr de nos forces défensivement. Maintenant, on est au complet, on va y aller tous ensemble. Et c’est parti. Le niveau de la Can est très resserré. Aujourd’hui, n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui. C’est ce qui fait que la compétition est intéressante à jouer. C’est ce qui fait que je prends du plaisir au jeu.’’

LOUIS GEORGES DIATTA