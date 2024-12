L'Alliance pour le Sénégal a tenu dimanche dernier, une réunion afin d’évaluer sa participation aux élections législatives passées. Ainsi, les points abordés ont été l'analyse de la vie interne du parti afin de poursuivre son implantation et sa structuration au niveau national. ¨Sur l’évaluation de la participation du parti aux législatives, l’Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Sénégal s’est félicitée de l’engagement et de la mobilisation exceptionnelle de tous les segments du parti, à tous les niveaux et partout au Sénégal et dans la diaspora.

En soulignant que cela a apporté une contribution significative à la victoire de la liste du Pastef que le parti avait décidé de soutenir pour une stabilité des institutions et pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles, économiques et sociales essentielles pour améliorer les conditions de vie des compatriotes pour les cinq prochaines années. Aussi, il a été indiqué que pour optimiser son fonctionnement, l'Alliance pour le Sénégal a adopté une nouvelle organisation interne, conçue pour renforcer ses processus démocratiques de prise de décision.

...À cette occasion, le Pr du parti, Alioune Sarr, a exhorté les militants à intensifier leurs efforts d'implantation et de structuration tout en restant mobilisés autour des valeurs, de la vision et du programme du parti. Rappelant que : ¨L'Alliance pour le Sénégal reste déterminée à poursuivre son engagement en faveur d'un Sénégal meilleur, où la justice, la paix, la prospérité et le respect de l'humain seront au cœur de nos actions. ¨Pour terminer, à l'occasion du jour de célébration des 80 ans du massacre de Thiaroye, l'Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Senegaal . L’Alliance pour le Sénégal a salué les avancées réalisées par le gouvernement en matière de reconnaissance officielle par la France de cet épisode sombre de l’histoire. ¨ En cette année marquant les 80 ans du massacre, l'Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Senegaal souligne l'importance de se souvenir de notre histoire collective, de rendre un hommage mérité à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie et que plus jamais de tels crimes ne soient commis contre l’humanité. ¨