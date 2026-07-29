Publié le 29 Jul 2026 - 15:13
ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE

Thiès lance la reconquête

 

Réunie en conférence publique ce week-end, l'Alliance pour la République (APR) a affiché ses ambitions de reconquête du pouvoir. Les responsables du parti misent sur la remobilisation des femmes et des jeunes, tout en dressant un réquisitoire contre la gouvernance actuelle.

 

L'Alliance pour la République (APR) a donné, ce week-end à Thiès, le coup d'envoi de sa stratégie de reconquête politique. À l'initiative du Secrétariat exécutif départemental dirigé par Abdou Mbow, le parti a organisé une conférence publique placée sous le thème : « L'APR à l'heure de la reconquête : se souvenir du passé, relever les défis du présent et préparer les victoires de demain ».

La rencontre a réuni militants, responsables et sympathisants autour d'une réflexion sur le repositionnement du parti après la perte du pouvoir. Les échanges ont été animés par le ministre d'État Abdou Fall et le directeur de l'École du parti, El Hadj Malick Sy, dit Luc Sarr, en présence notamment de Néné Fatoumata Tall, responsable nationale des femmes de l'APR, et d'Abdoulaye Diagne, coordonnateur national de la Cojer.

Au cours des débats, les responsables de l'APR ont présenté les grandes lignes de leur feuille de route. Selon eux, la reconquête passera par une forte mobilisation des femmes et des jeunes, considérés comme les principaux relais du redéploiement du parti. Ils ont également plaidé pour un retour au terrain, à travers une démarche de proximité consistant à multiplier les rencontres avec les populations afin de renouer le dialogue avec les militants et les citoyens.

Les responsables ont par ailleurs indiqué que cette stratégie s'appuiera sur le bilan des douze années de gouvernance de l'ancien président Macky Sall, qu'ils présentent comme un socle de réalisations sur lequel le parti entend construire son retour.

La conférence a également été l'occasion pour les dirigeants de l'APR de critiquer la politique menée par les autorités actuelles. Ils estiment que le gouvernement peine à apporter des réponses aux préoccupations des populations, notamment en matière d'emploi des jeunes, de financement des activités des femmes, de relance du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) et de poursuite des investissements publics.

Les responsables du parti ont également soutenu que plusieurs réalisations mises en avant aujourd'hui par certaines collectivités locales avaient été financées sous le régime de Macky Sall. Ils ont notamment cité les programmes d'éclairage public et les travaux de pavage de l'avenue Lamine Guèye à Thiès. Interrogés sur les départs de certains cadres vers d'autres formations politiques, les responsables de l'APR ont relativisé ces défections, rappelant que l'engagement politique relève d'un choix individuel.

Ils affirment toutefois que le parti continue d'enregistrer de nouvelles adhésions et poursuit son travail de restructuration. Ils ont par ailleurs rejeté toute proximité avec le pouvoir en place, réaffirmant que l'Alliance pour la République entend assumer pleinement son rôle de parti d'opposition.

Ndeye Diallo (Thiès)

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politique
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