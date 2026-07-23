À chaque alternance politique, le paysage partisan sénégalais connaît une profonde recomposition. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les créations de mouvements politiques se multiplient, alimentant un débat récurrent : quelle différence existe-t-il entre un mouvement politique et un parti politique ? Pourquoi autant de responsables choisissent-ils de créer leur propre mouvement ? Cette dynamique traduit-elle un renouveau démocratique ou une stratégie de repositionnement politique ?

Selon Bathie Ndiaye, enseignant-chercheur en science politique à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad), la distinction fondamentale entre mouvement politique et parti politique réside dans la finalité de ces deux types d’organisations. « Ce qui distingue fondamentalement un parti politique d’un mouvement politique, c’est la vocation à exercer le pouvoir politique », explique-t-il.

Pour comprendre cette distinction, le chercheur s’appuie sur les travaux de Joseph LaPalombara et Myron Weiner, dont les critères demeurent des références en science politique. Selon eux, un parti politique repose sur quatre caractéristiques essentielles : la durabilité de l’organisation, son implantation sur l’ensemble du territoire national, la recherche du soutien populaire et, surtout, sa volonté d’accéder à l’exercice du pouvoir. Ces critères permettent de distinguer le parti d’autres formes d’organisation politique.

Au Sénégal, cette continuité institutionnelle est illustrée par l’évolution du Bloc démocratique sénégalais (BDS), devenu successivement Bloc populaire sénégalais (BPS), Union progressiste sénégalaise (UPS), puis Parti socialiste (PS). Les dirigeants se succèdent, mais l’organisation politique demeure.

À l’inverse, le mouvement politique répond à une logique plus souple. Généralement moins institutionnalisé, il vise d’abord à mobiliser des citoyens autour d’idées, de revendications ou de causes communes, sans rechercher immédiatement la conquête du pouvoir.

Les mouvements, outils de négociation dans le champ politique…

Dans le contexte sénégalais, les mouvements politiques remplissent souvent une fonction transitoire. « Dans plusieurs de mes travaux, je qualifie cette dynamique de stratégie de transition politique », souligne Bathie Ndiaye. Beaucoup de responsables commencent par créer un mouvement afin de structurer un réseau militant, renforcer leur visibilité et exister dans le débat public avant, éventuellement, de transformer cette structure en véritable parti politique.

Cette évolution explique que les grandes coalitions électorales sénégalaises regroupent aujourd’hui davantage de mouvements que de partis. Mais au-delà de leur rôle de mobilisation, ces mouvements sont également devenus des instruments de positionnement politique.

Pour l’enseignant-chercheur en science politique, cette tendance relative à la prolifération des mouvements politiques trouve son origine dans le fonctionnement même des partis politiques.

Lorsque les décisions sont fortement centralisées autour d’un leader, certains responsables éprouvent des difficultés à faire entendre leurs ambitions ou leurs orientations. Avant de créer un nouveau parti, beaucoup préfèrent lancer un mouvement politique, structure plus légère et plus flexible.

Cette stratégie présente plusieurs avantages. Elle permet d’abord de disposer d’un espace d’expression autonome, puis de renforcer son poids dans les négociations politiques. Les dirigeants de mouvements peuvent ainsi participer aux conférences des leaders, intégrer des coalitions électorales ou accéder à des responsabilités publiques lorsque leur camp arrive au pouvoir.

Une démocratie plus participative… mais aussi plus fragmentée

Dans ce contexte, le mouvement politique apparaît comme un véritable levier de visibilité et de négociation.

Au-delà des stratégies individuelles, les mouvements politiques jouent un rôle important dans le fonctionnement démocratique. Après avoir rappelé les conceptions classiques de la démocratie, notamment avec les auteurs majeurs, Bathie Ndiaye insiste sur deux principes fondamentaux : la participation citoyenne et la responsabilité des gouvernants devant les citoyens.

Les mouvements politiques offrent ainsi des espaces supplémentaires de mobilisation, de revendication et de débat public. Ils contribuent à porter certaines causes, à accompagner les campagnes électorales et à enrichir les discussions sur les politiques publiques.

Cette dynamique comporte toutefois des limites. La multiplication des mouvements peut entraîner une fragmentation du champ politique, rendre l’offre électorale moins lisible et compliquer la structuration du système partisan. Malgré cette évolution, les partis politiques conservent un rôle central dans la sélection des candidats, la compétition électorale et l’exercice du pouvoir.

Une constante des alternances politiques sénégalaises…

Pour le chercheur en science politique, cette prolifération des mouvements n’est pas un phénomène inédit. Elle accompagne chacune des alternances politiques qu’a connues le Sénégal. Sous Abdoulaye Wade comme sous Macky Sall, de nombreux responsables politiques avaient créé des mouvements avant de rejoindre la majorité présidentielle.

Le même schéma semble aujourd’hui se redessiner avec le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs mouvements ont déjà rejoint la mouvance présidentielle, tandis que d’autres, récemment créés, paraissent s’inscrire dans une logique de rapprochement avec le pouvoir.

Parmi les exemples cités figurent le Bloc Engagé pour l’Unité et la Gloire du Sénégal (BEUG Sénégal) de Mamadou Ndione Maire de Diass, Convergence libérale – Sen Yakaar –, Mouvement Essentiel, ainsi que les mouvements And Dekkal Yaakar de Thérèse Faye Diouf et RACINE – Reeni Askan Wi de Pape Mahawa Diouf, dont les prises de position sont présentées comme favorables à la majorité présidentielle.

Pour Bathie Ndiaye, les mouvements politiques constituent désormais un élément structurant de la vie politique sénégalaise. Instruments de mobilisation, espaces de réflexion ou outils de négociation, ils participent pleinement à la recomposition du système partisan.

Mais leur finalité reste souvent la même : s’inscrire dans une dynamique de conquête ou de rapprochement avec le pouvoir. Dans cette perspective, le mouvement politique apparaît moins comme une alternative durable au parti que comme une étape stratégique dans les trajectoires des acteurs politiques sénégalais.

Khaly Sarr