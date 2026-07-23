Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, hier, le rapport annuel 2025 du Médiateur de la République, Demba Kandji. Au-delà de l’exercice institutionnel, le chef de l’État a salué le rôle de cette institution dans le renforcement de l’État de droit. Il se montre ainsi réceptif aux réformes proposées pour améliorer la protection des droits des citoyens.

La cérémonie de remise du rapport annuel du Médiateur de la République a servi de tribune au président Bassirou Diomaye Faye pour réaffirmer son attachement aux principes de l’État de droit et au dialogue comme mode privilégié de règlement des différends.

Recevant le document des mains de Demba Kandji, le chef de l’État a souligné que ce rendez-vous « excède de loin la stricte observance du texte qui l’institue ». Selon lui, il traduit « le degré de consolidation de l’État de droit et de la démocratie dans notre pays » et témoigne de la confiance accordée à la médiation institutionnelle, qu’il inscrit dans la continuité des traditions africaines fondées sur « la délibération et le dialogue ».

Le président de la République a particulièrement mis en avant la qualité des recommandations formulées par le Médiateur au cours de l’année écoulée. Vingt-six propositions de réforme ont été enregistrées, dont certaines concernent des questions institutionnelles majeures, notamment l’évolution des missions du Conseil constitutionnel et l’ouverture d’un recours citoyen en contrôle de constitutionnalité des lois.

Les recommandations relatives à l’amélioration des conditions de détention ont également retenu son attention. Elles portent notamment sur la suppression des fouilles jugées intrusives et sur la décongestion des établissements pénitentiaires. Le chef de l’État a estimé que ces propositions étaient « en phase avec les récentes options du Gouvernement ».

Les enfants à besoins spécifiques au cœur des échanges

Le Médiateur de la République a, de son côté, rendu hommage à l’engagement du président en faveur des enfants à besoins spécifiques. Demba Kandji a exprimé « la profonde gratitude » des familles concernées, estimant que l’implication du chef de l’État avait été « décisive ». Il a rappelé que de nombreux parents, autrefois contraints d’envisager des solutions à l’étranger, disposent désormais d’une offre nationale de prise en charge médicale et éducative adaptée.

Le Médiateur a également salué les réformes engagées dans l’administration publique, marquées notamment par la digitalisation des services. Selon lui, cette transformation permet progressivement de passer « d’une administration de commandement à une administration constamment au service du citoyen ».

Au cours de l’audience, le président de la République a encouragé le Médiateur à renforcer davantage son rayonnement international. Il a rappelé les accords de coopération conclus avec plusieurs institutions homologues, notamment au Maroc, au Cap-Vert, aux Îles Canaries et en Angola.

C’est dans cette dynamique que Dakar accueillera du 21 au 23 octobre 2026 une conférence internationale consacrée à la protection des lanceurs d’alerte. Le chef de l’État a demandé aux ministres de la Justice et des Affaires étrangères de mobiliser leurs services afin d’assurer le succès de cette rencontre et a invité le Médiateur à « porter très haut la voix du Sénégal » sur cette question.

Le plaidoyer du Médiateur en faveur d’une évolution de l’institution vers un Défenseur des droits doté de compétences élargies a également été évoqué. Sans se prononcer sur le fond, Bassirou Diomaye Faye a estimé qu’une telle réforme, qui touche « à l'architecture même de notre État de droit », mérite « un examen approfondi ». Il a annoncé qu’il instruirait le Gouvernement d’accorder toute l’attention nécessaire à cette réflexion.

Le président de la République a conclu la rencontre en rendant hommage au travail accompli par l’institution. « Au-delà des textes, c’est la confiance du citoyen en son État que votre mission contribue, chaque jour, à raffermir », a-t-il déclaré à l’endroit du Médiateur de la République.

Khaly Sarr