Le président de l'Alliance avec le Peuple (2AP) – Siggil Jotna, Abdoulaye Dièye, a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de la ville de Thiès en perspective des élections locales de 2027. Face à ses militants, réunis lors d'une rencontre de mobilisation, ce dimanche, le leader politique a affiché sa détermination à conquérir l'hôtel de ville, tout en présentant les grandes lignes de son projet de développement pour la capitale du Rail.

S'exprimant devant un public venu en grand nombre, Abdoulaye Dièye a salué la mobilisation de ses sympathisants comme l'illustration de la montée en puissance de son parti en vue des élections locales de 2027. « Beaucoup pensaient que nous avions quitté le terrain politique, parce que nous étions moins visibles. Pourtant, nous n'avons jamais cessé de travailler auprès des populations. Notre engagement pour Thiès est resté intact », a-t-il déclaré.

Profitant de cette tribune, le président de Siggil Jotna a levé toute équivoque sur ses ambitions électorales. « Le candidat naturel à la mairie de la ville de Thiès pour les prochaines élections, c'est Abdoulaye Dièye », a-t-il affirmé sous les applaudissements de ses militants.

Revenant sur les élections locales de 2022, il estime que les résultats obtenus à l'époque confortent aujourd'hui sa légitimité. « En 2022, nous avons démontré notre capacité de mobilisation. Depuis, notre base s'est considérablement élargie et notre mouvement continue de grandir », a-t-il soutenu.

Les grandes lignes de son projet

Au cœur de son discours, Abdoulaye Dièye a placé l'emploi, l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes comme priorités de son futur programme municipal. Selon lui, le développement de Thiès passe par le renforcement des capacités des femmes, la formation professionnelle et un meilleur accès au financement des activités génératrices de revenus. « Nous continuerons à former les femmes et à les accompagner financièrement afin qu'elles puissent développer leurs activités. Pour les jeunes, nous privilégions la formation et la création d'opportunités plutôt que l'assistanat », a expliqué le candidat déclaré.

Il a embrayé sur l’autre axe majeur de son projet municipal : la transformation économique de Thiès. Selon lui, la ville dispose d'importantes ressources naturelles qui doivent être davantage valorisées localement afin de créer des emplois durables. « Je prends l'engagement de faire de Thiès une véritable ville industrielle. Notre objectif est de créer plus de 20 000 emplois grâce à l'implantation d'unités industrielles capables de transformer localement les ressources produites dans la région », a annoncé le candidat.

Il estime que cette stratégie permettra de réduire le chômage des jeunes tout en renforçant le tissu économique local. Ce faisant, il a rendu hommage aux responsables féminines de son mouvement, qu'il a félicitées pour leur travail de terrain et leur contribution à la massification de l'2AP.

Au-delà des enjeux municipaux, Abdoulaye Dièye a annoncé la poursuite de l'implantation de son parti sur l'ensemble du territoire national. Évoquant le récent rassemblement organisé à Guédiawaye, il a souligné que l'Alliance avec le Peuple est désormais représentée dans plusieurs régions du Sénégal. « Notre mouvement est devenu un véritable parti politique à vocation nationale. Nous allons poursuivre la structuration de nos instances et renforcer notre présence partout dans le pays », a indiqué le président de l'2AP. Qui a rappelé que les valeurs fondatrices de son parti reposent sur trois piliers : le travail, l'équité et la solidarité.

Dans son intervention, Abdoulaye Dièye a également appelé à un changement de méthode dans le débat politique sénégalais. Estimant que les préoccupations des populations doivent primer sur les querelles partisanes, il a plaidé pour une politique fondée sur des solutions concrètes. « Nous ne sommes pas dans une opposition systématique. Là où nous devons proposer, nous proposerons. Là où nous devons agir, nous agirons. Notre objectif est de contribuer au développement du Sénégal », a-t-il déclaré.

Le leader politique a aussi lancé un appel à l'apaisement, estimant que le pays a besoin de dialogue et de rassemblement. « La politique ne doit pas être un espace de haine. Elle doit rester un débat d'idées au service du développement national », a-t-il insisté.

NDEYE DIALLO (THIES)