De « Mes chers compatriotes, après une longue et mûre réflexion guidée par mes convictions et principes, j’ai décidé en toute responsabilité, malgré toutes les critiques de quitter le parti Pastef » jusqu’à « J’exprime ma profonde reconnaissance au Président Ousmane Sonko pour avoir cheminé avec lui durant cette longue période de lutte » en passant par « Je dois reconnaître que je ne retrouve plus le PASTEF que j’ai connu lors de mon engagement politique », cette nouvelle vague de dissidents pose une question centrale : le « don de soi pour la patrie », longtemps érigé en principe fondateur du militantisme pastefien, est-il progressivement remplacé par un « don de soi pour soi-même » ?

Les nouvelles démissions enregistrées au sein de PASTEF marquent une évolution différente de la première vague de dissidences. Après les ministres, les directeurs généraux et les hauts responsables, ce sont désormais certains coordonnateurs départementaux, communaux et responsables de la Jeunesse patriotique sénégalaise (JPS) qui prennent leurs distances avec le parti.

Cette nouvelle configuration invite à une lecture dépassant les explications morales ou affectives. Elle interroge le rapport entre engagement militant et intérêt individuel, entre fidélité idéologique et rationalité économique.

Durant sa longue période d’opposition, PASTEF s’est construit autour d’une forte éthique du sacrifice. Les militants acceptaient l’emprisonnement, la précarité, les licenciements, les violences politiques et parfois même la mort au nom d’un idéal présenté comme supérieur : la souveraineté, la justice et le redressement de l’État. Bref, le changement systémique.

Cette logique renvoie à ce que les politistes qualifient d’éthique de conviction. L’action politique est alors guidée par des principes auxquels les militants demeurent attachés indépendamment de leurs conséquences immédiates. L’engagement possède une dimension quasi vocationnelle.

L’accession au pouvoir modifie cependant profondément les structures d’incitation. Une partie importante des jeunes militants, longtemps confrontés au chômage, à l’informalité ou à la précarité, occupe désormais des fonctions de chargés de mission, de conseillers techniques ou de cadres administratifs. Pour beaucoup, ces responsabilités représentent leur première véritable stabilité économique.

Le pouvoir transforme les préférences des acteurs…

Dès lors, l’engagement militant cesse d’être uniquement idéologique ; il devient également une ressource économique. Cette évolution illustre parfaitement la maxime du choix rationnel. L’acteur politique devient un homo œconomicus, c’est-à-dire un individu qui compare les coûts et les bénéfices des différentes options qui s’offrent à lui.

Quitter aujourd’hui le président Bassirou Diomaye Faye reviendrait, pour certains, à perdre un revenu stable, une sécurité professionnelle et parfois la possibilité de soutenir financièrement leur famille. La fidélité politique se transforme alors progressivement en calcul rationnel.

Le célèbre slogan pastefien du « don de soi pour la patrie » semble ainsi céder la place à une autre logique : celle du « don de soi pour soi-même ». Autrement dit, la question n’est plus : « Que puis-je faire pour mon pays ? », mais davantage : « Que vais-je perdre si je change de camp ? »

En effet, le champ politique obéit à une transformation liée à des intérêts spécifiques qui redéfinissent progressivement les comportements des acteurs.

L’entrée dans les institutions produit un phénomène d’institutionnalisation des intérêts. Les privilèges attachés aux fonctions publiques — rémunération, prestige, réseaux, accès aux ressources de l’État — modifient progressivement les préférences individuelles. Autrement dit, ce n’est pas nécessairement l’idéologie qui change ; ce sont les contraintes sociales qui évoluent.

Le pouvoir agit alors comme un puissant mécanisme de socialisation. L’ancien militant devient progressivement gestionnaire de sa propre carrière politique. Cette lecture politique s’inscrit dans la logique de l’action collective.

Les fidèles de Sonko obéissent eux aussi à une logique rationnelle…

Dans un mouvement d’opposition, les militants consentent souvent à des sacrifices, parce qu’ils espèrent un bénéfice collectif futur. Une fois le pouvoir conquis, l’incitation dominante devient la préservation des avantages individuels déjà acquis. L’intérêt collectif tend progressivement à être concurrencé par l’intérêt privé.

L’analyse serait toutefois incomplète si l’on opposait un camp idéaliste à un camp opportuniste.

Les anciens ministres, directeurs généraux et responsables qui ont choisi de quitter leurs fonctions pour rester fidèles à Ousmane Sonko ne sont pas nécessairement mus uniquement par l’idéologie. Leur décision peut également être interprétée à travers le prisme du choix rationnel.

Ils raisonnent sur un horizon temporel plus long. Le calcul est différent mais le logiciel politique reste le même. Renoncer aujourd’hui à trois années de pouvoir peut constituer un investissement politique, si l’on estime qu’Ousmane Sonko dispose d’une forte probabilité de revenir au pouvoir en 2029.

Dans cette hypothèse, le sacrifice immédiat pourrait produire un bénéfice politique supérieur demain. Cette logique rappelle la distinction entre la logique des conséquences et la logique de l’approprié.

Les fidèles de Sonko cherchent à préserver leur crédibilité politique auprès de leur électorat, tout en misant sur une récompense différée. Leur fidélité est donc à la fois idéologique et stratégique.

Par ailleurs, nombre d’entre eux disposaient déjà de carrières professionnelles avant leur entrée au gouvernement (universitaires, hauts fonctionnaires, cadres). Le coût matériel de leur départ est, pour certains, moins élevé que pour des jeunes militants dont le premier emploi dépend directement de leur position dans l’appareil d'État.

Une crise de l’identité militante de PASTEF…

Au-delà des trajectoires individuelles, cette séquence révèle une transformation plus profonde : la tension entre un parti de mobilisation et un parti de gouvernement.

Toutes les grandes formations politiques ayant accédé au pouvoir ont connu ce phénomène. Le passage de l’opposition à l’exercice du pouvoir modifie les profils militants, les attentes et les formes de loyauté. Les ressources de l’État deviennent des ressources partisanes, et les carrières politiques se professionnalisent.

PASTEF n’échappe pas à cette dynamique. La confrontation actuelle ne porte donc pas uniquement sur des personnes ; elle oppose deux conceptions du militantisme. D’un côté, une fidélité fondée sur le Projet, le sacrifice et l’identité militante. De l’autre, une fidélité davantage liée à la stabilité institutionnelle, à la continuité de carrière et à la sécurisation des acquis.

La deuxième vague de départs observée au sein de PASTEF ne peut être réduite à une simple trahison ou à un manque de loyauté. Elle traduit une transformation classique des comportements politiques, lorsque les partis passent de l’opposition à l’exercice du pouvoir.

L’accès aux ressources de l’État modifie les incitations, reconfigure les calculs individuels et redéfinit les formes d’engagement. Le « don de soi pour la patrie », qui constituait le socle symbolique du militantisme pastefien, entre désormais en concurrence avec une logique de préservation des intérêts personnels et des trajectoires professionnelles.

Toutefois, cette rationalité n’est pas l’apanage des seuls militants restés auprès du président Bassirou Diomaye Faye. Les fidèles d’Ousmane Sonko développent eux aussi une stratégie rationnelle, fondée sur un investissement politique de long terme et sur l’anticipation d’un éventuel retour au pouvoir.

La véritable ligne de fracture ne réside donc pas dans l’opposition entre idéalisme et opportunisme, mais dans la coexistence de deux formes distinctes de rationalité politique : l’une privilégie la sécurité immédiate, l’autre parie sur des gains futurs.

C’est cette tension qui structure aujourd’hui la recomposition interne de PASTEF et éclaire les nouvelles logiques de fidélité au sein du parti.

Khaly Sarr