Entre stratégie délibérée de communication ou déficit de ressources politiques voire incapacité à transformer une percée électorale en leadership durable, l’absence de Tahirou Sarr, député non inscrit à l’Assemblée nationale, sur le débat politique sénégalais laisse la voie à une interprétation protéiforme.

En politique, l’absence est parfois aussi éloquente que la présence. Dans une démocratie médiatisée où la visibilité constitue une ressource stratégique, disparaître durablement de l’espace public n’est jamais neutre. Le cas de Tahirou Sarr interpelle à cet égard. Après une forte exposition médiatique lors des élections législatives de 2024, marquée par des prises de position tranchées sur l’immigration, la souveraineté et la préférence nationale, le député semble avoir progressivement disparu du débat public. Depuis près d’une année, ses interventions publiques se sont raréfiées et sa page Facebook, autrefois régulièrement alimentée, est restée silencieuse.

Les travaux sur la « démocratie du public » montrent que la compétition politique contemporaine repose largement sur la capacité des dirigeants à demeurer présents dans l’espace médiatique. La visibilité est devenue une ressource politique à part entière.

Tahirou Sarr avait précisément construit sa notoriété grâce à une stratégie d’hypervisibilité. Ses interventions sur la migration, la préférence nationale ou encore la réforme de l’état civil avaient permis à un parti jusque-là marginal d’obtenir une représentation parlementaire. Une fois élu député, cette dynamique semble s’être interrompue.

Or, en politique, un capital médiatique qui n’est pas entretenu tend à s’éroder rapidement. Contrairement à une entreprise qui peut vivre de sa réputation passée, un acteur politique doit continuellement produire de nouveaux événements, de nouvelles propositions et de nouveaux récits. L’absence prolongée fragilise donc progressivement son capital politique.

Une stratégie de communication fondée sur la rareté…

Une première lecture consiste à considérer que cette discrétion relève d’un choix stratégique. En communication politique, certains responsables cultivent volontairement la rareté afin d’éviter la surexposition. Il n’est pas vain à cet effet de rappeler que toute parole publique engage un capital symbolique : parler trop souvent peut conduire à banaliser sa parole.

Dans cette perspective, Tahirou Sarr pourrait chercher à intervenir uniquement lorsque des enjeux correspondant à son identité politique émergent : immigration, souveraineté, nationalité ou sécurité. Cette stratégie présenterait néanmoins une faiblesse non négligeable.

La rareté ne fonctionne véritablement que lorsqu’elle concerne un acteur déjà fortement installé dans le champ politique. Ousmane Sonko par exemple peut disparaître momentanément de l’espace public sans disparaître de l’agenda médiatique. À l’inverse, un jeune leader politique dont la notoriété est encore fragile risque, par une absence prolongée, d’être progressivement remplacé dans les représentations collectives par d’autres entrepreneurs politiques.

La rareté est alors une stratégie efficace lorsqu’on est incontournable ; elle devient risquée lorsqu’il faut encore construire sa place.

Une seconde explication renvoie au concept de « niche politique ». Les petits partis se développent souvent autour d’un nombre limité de thèmes fortement différenciants. Toute la communication de Tahirou Sarr reposait essentiellement sur quelques enjeux : la migration ; la préférence nationale ; la souveraineté juridique ; l’état civil ; la nationalité.

L’absence de « niche politique »

Or, depuis plusieurs mois, le débat politique sénégalais est dominé par un tout autre agenda : les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, la recomposition de la majorité, la naissance de Kiiraay et les dissidences internes à Pastef.

Lorsque l’agenda national est monopolisé par d’autres enjeux, un entrepreneur politique spécialisé dans une niche politique peut avoir des difficultés à imposer ses thèmes. La science politique montre d’ailleurs que les politiques publiques émergent lorsque trois flux se rencontrent : les problèmes, les solutions et les opportunités politiques. Si l’opportunité disparaît, même une proposition solide peut rester invisible.

Sous cet angle, l’effacement de Tahirou Sarr pourrait s’expliquer moins par un manque d’idées que par l’absence d’un contexte favorable à leur mise en avant.

Il est important de souligner qu’un parti politique ne survit pas uniquement grâce au charisme de son dirigeant. Il lui faut : une organisation solide ; des relais territoriaux ; une production continue d’activités politiques permanentes ; des militants actifs ; une institutionnalisation.

Le parti de Tahirou Sarr demeure essentiellement structuré autour de sa personne. Cette personnalisation comporte un risque majeur : lorsque le leader ralentit son activité, toute l’organisation entre dans une forme de léthargie.

À la différence de Pastef, qui dispose d’un appareil militant dense, ou de l’APR qui conserve des réseaux territoriaux, le mouvement de Tahirou Sarr semble dépendre fortement de son initiative personnelle. Cette faiblesse organisationnelle peut expliquer son faible niveau de visibilité actuelle.

Une autre hypothèse consiste à voir dans cette discrétion une stratégie d’attente. Le champ politique sénégalais connaît actuellement une recomposition rapide. Dans ce contexte, certains acteurs peuvent choisir de préserver leurs ressources en attendant une fenêtre d’opportunité plus favorable, par exemple les élections locales ou une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale.

La polarisation du marché politique…

Cette logique correspond à ce que les théories du choix rationnel décrivent comme une optimisation des coûts et des bénéfices de l’engagement politique. Toutefois, un attentisme prolongé comporte lui aussi un coût : celui de la perte de centralité dans le débat public.

L’effacement de Tahirou Sarr s’explique également par la transformation du marché politique. Le débat est aujourd’hui largement structuré autour de deux pôles concurrents issus d’une même matrice politique : Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Cette polarisation laisse peu d’espace médiatique à des acteurs périphériques.

Par ailleurs, plusieurs figures de l’opposition ou de la majorité cherchent elles aussi à occuper des segments spécifiques du débat public. Dans une logique, les partis qui ne parviennent pas à exercer un potentiel de coalition ou un potentiel de chantage risquent d'être marginalisés dans un système partisan dominé par quelques acteurs centraux.

L’effacement de Tahirou Sarr semble résulter d’une combinaison de facteurs plutôt que d’une seule cause. La stratégie de rareté peut expliquer une partie de cette discrétion, mais elle apparaît difficile à soutenir durablement pour un acteur dont la notoriété reste en construction. Le recentrage de l’agenda politique sur la rivalité entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko réduit également l’espace disponible pour un entrepreneur politique spécialisé sur les questions migratoires et souverainistes. Enfin, les contraintes organisationnelles d’un parti peu institutionnalisé peuvent accentuer cette perte de visibilité.

Khaly Sarr