Dans la foulée de l’annonce du choix d’Amadou Ba pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024, Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguère, a rendu le tablier. Il n’est plus ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire.

Il était à craindre qu’après l’annonce du candidat de Benno Bokk Yaakaar, des membres de la coalition présidentielle décident de quitter le navire pour voler de leurs propres ailes. Pour l’instant, le cas le plus notable est celui du désormais ex-ministre de l’Agriculture. Aly Ngouille Ndiaye a annoncé sa démission de son poste, dans la foulée de l’annonce du choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba. Le maire de Linguère conteste le choix d’Amadou Ba d’être le candidat de la mouvance présidentielle.

Il a publié un communiqué pour remercier le chef de l’État. ‘’Chers compatriotes, je vous informe de ma démission du poste de ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. J'ai eu l'honneur et le privilège de servir mon pays dans ce rôle. Mais il est désormais temps pour moi de passer à de nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République, M. Macky Sall pour m'avoir donné la possibilité de contribuer au développement du secteur agricole au Sénégal’’, écrit-il.

Ensuite, l’édile s’est appesanti sur son passage à la tête du département de l’Agriculture. ‘’J'ai été honoré, poursuit-il, de travailler aux côtés d'une équipe dévouée et passionnée, et nous avons réussi à apporter des améliorations significatives à l'agriculture sénégalaise, favorisant ainsi la sécurité alimentaire et le développement rural. Je tiens à remercier tous mes collaborateurs et collègues du ministère de l'Agriculture pour leur soutien et leur engagement tout au long de mon mandat. Votre dévouement a été essentiel pour les progrès que nous avons accomplis ensemble. Je reste profondément attaché à la cause de l'agriculture et je continuerai à soutenir ses avancées de toutes les manières possibles. Je suis impatient de continuer à contribuer au développement de notre cher pays’’.

En effet, tout comme Amadou Ba, Mame Boye Diao, Abdoulaye Daouda Diallo et Mahammad Boune Abdallah Dionne, entre autres, Aly Ngouille Ndiaye faisait partie des candidats à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la succession du président Macky Sall à la tête du pays.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)