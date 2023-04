La mission de l’Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte a visité 2 sites de reforestation du service régional des eaux et forêts de Tambacounda. Son chef invite les partenaires à jouer leur partition pour sauver les forêts.

Dans le cadre de l’élaboration du projet de reforestation, la mission de l’Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte et de la Reforestation (ASGMVR) s’est rendue à Tambacounda. A cette occasion, avec les services de l’inspection régionale des eaux et forêts de la région, la mission a visité deux (2) sites. Le premier site est celui de Botou où la mission s’est rendue dans une plantation de 10 hectares réalisée par les services des eaux et forêts. Le deuxième site est celui de Tamba Sud où se trouve une plantation d’un (1) hectare qui abrite des espèces choisies par les populations locales. “Dans ces plantations, les espèces ont été choisies par les populations locales elles-mêmes”, renseigne l’inspecteur régional des eaux et forêts (Iref), Mamadou Gaye. Il s’agit, entre autres, de l’anacardier, l’acacia sénégalais et le Baobab.

Le commandant Gaye a aussi souligné que cette mission était très importante pour son service qui œuvre pour la reforestation. Car, chaque année, l’Iref reçoit des intrants pour la production de plants, mais également un appui en matériels. L’agence appui aussi le service des eaux et forêts, à travers le programme ‘’Xéyu ndaw yi, en recrutant des jeunes qu’elle met à la disposition du service régional. Ces agents accompagnent les eaux et forêts dans l’effort de production de plants et à des réalisations physiques sur le terrain. Ils entretiennent quotidiennement en nettoyant, en désherbant et en arrosant.

Mamadou Gaye précise que le projet de reforestation est mené en collaboration avec l’ensemble des partenaires. Les forêts de Tamba Nord, Tamba Sud et Botou sont, poursuit-il, aménagées dans le but de leur conservation et pour la biodiversité. L’exploitation de bois n’est pas autorisée dans ces forêts, précise-t-il. Renseignant que ce ne sont donc pas des forêts exclusives au service forestier.

C’est pourquoi après avoir élaboré ce plan d’aménagement validé en présence du Gouverneur de la région, l’Iref a invité les partenaires au développement à apporter leur contribution pour la mise en œuvre de ce document de planification, car, dit-il, ils ont tous un rôle à y jouer. Ceci dans le but de garantir la reforestation mais aussi de lutter contre la pauvreté.

Dans l’optique de permettre aux populations de gérer durablement les ressources forestières, le service régional des eaux et forêts de Tambacounda avait soumis des plans d’aménagement de 4 forêts. Durant l’atelier de validation de cette stratégie, commandant Mamadou Gaye, Inspecteur régional des eaux et forêts, avait lancé un appel aux partenaires au développement pour un accompagnement afin de contribuer à la gestion optimale de la ressource.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)