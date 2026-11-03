Publié le 3 Nov 2026 - 19:44
AMINA BENBOUCHTA À OH GALLERY

Le mariage, d’une vie à l’autre

 

Avec « Like Any Others », présentée à OH Gallery jusqu’en février 2027, l’artiste marocaine explore les changements qui jalonnent la vie des femmes. Une quarantaine d’œuvres composent ce parcours, nourri par son histoire familiale entre le Sénégal et le Maroc.

 

Un palanquin de mariée, avec une petite flèche en néon à l’intérieur. À OH Gallery, cet objet traditionnel occupe une place centrale dans « Like Any Others », l’exposition d’Amina Benbouchta. Il évoque un déplacement qui engage toute une existence. « Quand on se marie, on change de statut, on change de maison, on change de vie », explique l’artiste marocaine. Autour de ce passage, elle déploie une quarantaine d’œuvres mêlant peintures, dessins, sculptures, installations et textiles. Présentée d’octobre 2026 à février 2027, dans le cadre du OFF de la Biennale de Dakar et de la 15e édition du Parcours, l’exposition aborde les liens entre enfance, mémoire familiale et vie adulte.

Le motif du lapin, qui rappelle un jouet dans l’un des tableaux, introduit l’univers de l’enfance. Sa mise en relation avec le palanquin rapproche deux moments de la vie : celui des premières attaches et celui du départ vers un nouveau foyer. Le mariage devient ainsi le point d’entrée d’une réflexion sur la place des femmes, les attentes familiales et les changements qu’impose une nouvelle situation.

Des racines sénégalaises à Fès

Ce parcours possède également une dimension personnelle. Amina Benbouchta rapporte que plusieurs de ses ancêtres étaient originaires du Sénégal avant de s’installer à Fès. Son projet s’inscrit dans cette histoire de circulations entre les deux pays. « On a cherché à monter cette exposition comme une traversée entre le Sénégal et le Maroc, parce que ce sont des pays très proches. On a des cultures communes, une spiritualité commune », explique-t-elle.

Les archives personnelles prennent place aux côtés des créations plastiques. L’artiste y cherche des traces de son histoire familiale, tout en interrogeant les héritages transmis d’une génération à l’autre. Le rapprochement entre le Sénégal et le Maroc trouve ainsi un ancrage dans sa propre filiation.

Une autre installation, intitulée « Carnet de notes », prolonge cette exploration de la mémoire. Réalisée à partir de bois de pirogue, elle prend la forme d’un meuble inspiré des carnets intimes de l’artiste. Devant, un petit banc permet au visiteur de s’agenouiller pour contempler l’œuvre. La disposition donne à ces écrits personnels une présentation proche du recueillement religieux. Les souvenirs quittent le carnet pour occuper un espace dans lequel le visiteur doit lui-même trouver sa position. Après le palanquin, qui évoque le changement de maison et de statut, cette pièce ramène le regard vers ce qui se conserve d’une existence : des notes, des pensées et des traces.

Pour cette deuxième exposition à Dakar, selon la présentation de l’événement, Amina Benbouchta souhaite approfondir sa relation avec le public sénégalais. « Cette exposition, nous l’avons préparée pour être dans ce circuit de la Biennale, qui va être un moment intense à Dakar », indique-t-elle. Du motif enfantin aux carnets intimes, le parcours revient sur ce qui se transmet et se transforme au fil d’une vie. Le palanquin en concentre la tension : objet de cérémonie, il marque aussi le moment où une femme quitte une maison pour en rejoindre une autre.

Fatou Ba

Section: 
people
OUMAR WILLANE, LAURÉAT DU SPECTRUM INNOVATION AWARD : Du Sénégal aux sommets de la tech américaine
OUVERTURE : Les artisans de la cérémonie
ELZO JAMDONG : Faire des JOJ un tremplin pour les talents
ONE LYRICAL - DE PIKINE AUX AMBITIONS DU RAP AFRICAIN « Je veux que le Sénégal fasse entendre ses talents au-delà des frontières »
ORCHESTRA BAOBAB : « Made in Sénégal », un nouvel élan pour conquérir le monde
DIGG DOOLE : Amadeus met son album en récit
NOUVEAU SINGLE Dip Doundou Guiss emmène l’amour au cœur du Saloum
PORTRAIT - AMDY MOUSTAPHA DJAMIL NDIAYE : Jhamil, à la recherche de sa propre note
YOUSSOU N'DOUR FÊTE SES 67 ANS ! : Du berceau des épreuves au flambeau de... l'éternité !
MUSIQUE - CONCERT DU 3 OCTOBRE : Kaby King Casa veut faire de la musique un outil de mobilisation
IBA AWA THIAM - ACTEUR, MANNEQUIN, GUITARISTE ET ACTIVISTE : De Dakar aux plateaux d’Hollywood
WO TIMBOLO - NOUVEL OPUS : Sayon Camara chante l’amour au-delà des moyens
RÉSEAUX SOCIAUX : Mister Gass lance un cri d’alerte
PORTRAIT - NDIAGA DIARRA FALL : Raconter l’Afrique autrement
COMÉDIEN - POÈTE - METTEUR EN SCÈNE... : Pape Faye, entre les mots et les planches
DOX DAJÉ SHOW : Sophia Diouf remet le hip- hop au cœur du collectif
TIKTOK : Le nouveau faiseur de tubes
PORTRAIT - MAGUI DIOP : Une voix pour les femmes des cultures urbaines
AFRICA MONOLOGUE CHALLENGE : Lise Dionne Turquety, dernière ligne droite pour le Sénégal
PORTRAIT - MOUHAMADOU EL AMINE DIALLO / L’homme qui veut unir les peuples par le vêtement