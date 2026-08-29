À force de vouloir faire le buzz, la musique sénégalaise risque-t-elle de perdre une part de sa créativité ?

Une chanson peut désormais connaître le succès avant même d’avoir réellement rencontré son public. Quelques secondes d’un refrain, une chorégraphie, un challenge lancé sur TikTok et la mécanique s’enclenche. Des milliers de vidéos reprennent le même extrait, les vues s’accumulent et les algorithmes prennent le relais. Dans l’industrie musicale sénégalaise, TikTok n’est plus seulement un réseau social. Il est devenu un puissant outil de promotion, voire un passage presque obligé pour espérer imposer un titre. Cette nouvelle réalité transforme en profondeur la manière dont les artistes conçoivent et présentent leur musique.

Le morceau doit être immédiatement identifiable, facilement mémorisable et suffisamment « challengeable » pour être repris par les utilisateurs. Le succès se mesure alors au nombre de vues, de vidéos produites autour d’un son et à sa capacité à devenir viral. Mais derrière cette nouvelle machine à fabriquer des tubes se pose une question : à force de composer pour TikTok, certains artistes ne finissent-ils pas par composer pour l’algorithme plutôt que pour la musique ?

Dans les studios, les habitudes évoluent. L’époque où l’artiste pouvait prendre le temps de construire un morceau, de travailler son texte, d’explorer une mélodie et de rechercher une identité sonore semble, pour certains observateurs, progressivement concurrencée par une autre logique. Aujourd’hui, quelques secondes peuvent suffire à déterminer le potentiel commercial d’une chanson. Un refrain accrocheur, une phrase facile à reprendre, un mouvement de danse ou une formule susceptible de devenir virale : l’objectif est de créer un passage capable de circuler rapidement.

Cette logique n’est évidemment pas propre au Sénégal. Partout dans le monde, les plateformes numériques ont bouleversé les stratégies de promotion musicale. Mais dans un pays où TikTok occupe une place croissante dans les pratiques culturelles des jeunes, le phénomène prend une dimension particulière. Le morceau n’est plus seulement pensé comme une œuvre à écouter du début à la fin. Il devient aussi un contenu à découper, à partager et à reproduire. La chanson doit pouvoir vivre en quinze, vingt ou trente secondes. Et parfois, c’est précisément là que commence le problème.

Quand le challenge devient une fin en soi

Le challenge est devenu l’un des symboles de cette nouvelle économie musicale. Un artiste sort un titre, lance quelques images, sollicite des influenceurs ou des créateurs de contenus et espère provoquer un mouvement collectif. Lorsque la stratégie fonctionne, les résultats peuvent être spectaculaires. Une chanson inconnue peut rapidement atteindre un public considérable. Un jeune artiste jusque-là peu visible peut attirer l’attention d’un producteur. Un titre peut même franchir les frontières et toucher des auditeurs qui ne l’auraient jamais découvert par les circuits traditionnels.

TikTok a donc indéniablement démocratisé la promotion musicale. Mais cette opportunité a également créé une nouvelle pression : celle de faire de chaque chanson un potentiel challenge. Le risque apparaît lorsque l’on ne crée plus un challenge autour d’une musique forte, mais une musique en fonction du challenge. Dans le premier cas, l’outil accompagne la création. Dans le second, il commence à l’orienter. Et lorsque l’algorithme devient une sorte de directeur artistique invisible, les conséquences peuvent se faire sentir sur la diversité musicale.

La viralité impose également un nouveau rythme. Il faut publier, puis publier encore. Un artiste dont le morceau commence à circuler doit rapidement profiter de la tendance. Un autre, voyant le succès d’un confrère, cherche à reproduire la recette. Les sorties se multiplient, les singles s’enchaînent, parfois sans véritable temps de maturation. Cette course à la visibilité modifie progressivement le rapport au temps.

La musique demande pourtant du travail. Une mélodie se construit. Un texte s’écrit et se réécrit. Une voix se travaille. Un arrangement se perfectionne. Une identité artistique se forge avec le temps.

Or, la logique des réseaux sociaux privilégie l’immédiateté. Il faut être présent aujourd’hui, parce que demain l’attention du public peut déjà être ailleurs. Cette urgence peut pousser certains artistes à produire davantage, mais pas nécessairement mieux. À force de rechercher ce qui fonctionne, les ressemblances deviennent parfois frappantes : même type de rythme, même structure, même ambiance, même manière de poser la voix, même construction du refrain.

Sur le fond aussi, certains thèmes reviennent inlassablement. L’amour, les ruptures, la jalousie, les relations compliquées et les déclarations sentimentales occupent une place importante. À cela s’ajoutent l’hypocrisie, les faux amis, les déceptions, les conflits avec l’entourage, la belle-famille ou encore les personnes jugées déloyales. Ces thèmes ne sont évidemment pas nouveaux. Ils appartiennent depuis longtemps à la chanson populaire. Ce qui interroge davantage, c’est leur répétition et, parfois, leur traitement superficiel.

À écouter certains morceaux qui circulent sur les réseaux, on peut avoir le sentiment que des artistes racontent des histoires différentes avec presque les mêmes mots. Le problème n’est donc pas de parler d’amour ou d’hypocrisie. Il est de ne plus chercher de nouvelles façons d’en parler. La question des paroles est particulièrement sensible. Une chanson populaire peut être simple sans être pauvre. Elle peut être accessible sans être dépourvue de profondeur. Elle peut être dansante tout en racontant quelque chose. Mais lorsque l’objectif premier devient la mémorisation immédiate d’une phrase destinée à être reprise dans des milliers de vidéos, l’écriture risque de perdre une part de sa richesse.

TikTok n’est pourtant pas l’ennemi

Accuser TikTok de tous les maux serait toutefois trop facile. La plateforme offre aux artistes une visibilité considérable et permet à des talents émergents de contourner certains obstacles traditionnels de l’industrie musicale. Hier, un artiste pouvait dépendre d’une maison de disques, d’une radio, d’un producteur ou d’un programmateur pour atteindre un large public. Aujourd’hui, un téléphone peut parfois suffire à provoquer une première rencontre avec des milliers d’auditeurs.

TikTok permet aussi de créer une communauté autour d’un artiste. La plateforme rapproche le public des coulisses de la création, favorise les interactions et offre aux chansons une seconde vie à travers les contenus des utilisateurs. Le problème n’est donc pas la plateforme en elle-même. Le véritable enjeu réside dans son influence sur les choix artistiques. Un outil de promotion devient problématique lorsqu’il commence à dicter ce qui doit être créé.

La question n’est finalement pas de choisir entre TikTok et la créativité. Les deux peuvent parfaitement coexister. Un artiste peut produire une musique ambitieuse et utiliser TikTok pour la faire connaître. Il peut créer un challenge sans concevoir toute sa chanson autour de celui-ci. Il peut écrire un refrain mémorable tout en proposant des couplets riches. La technologie n’oblige pas à renoncer à l’exigence. Elle impose simplement de trouver un équilibre. TikTok peut être une vitrine. Il ne devrait pas devenir l’atelier. Car lorsque la recherche du buzz prend le dessus sur la recherche artistique, le risque est de voir s’effacer ce qui fait précisément la valeur d’un artiste : sa singularité.

Aujourd’hui, la question n’est donc plus seulement de savoir si une chanson peut devenir virale. Il faut aussi se demander si, une fois la tendance passée, il restera quelque chose à écouter. Dans cette course permanente aux vues, aux challenges et aux reprises, la musique sénégalaise est face à un choix : suivre l’algorithme ou continuer à inventer. Le véritable succès ne sera peut-être pas la chanson reprise par le plus grand nombre sur TikTok, mais celle que le public continuera d’écouter lorsque le challenge aura disparu.

Fatou Ba