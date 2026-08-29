Le 24 octobre prochain, Thiaroye-sur-Mer accueillera un concert pensé comme une célébration du talent, de la solidarité et de la relève des cultures urbaines sénégalaises.

Le 24 octobre, la Maison de la Jeunesse et des Sports de Thiaroye-sur-Mer, Makhou Lebou Gui, changera de visage. Le temps d’une soirée, le lieu deviendra le point de convergence de plusieurs générations et sensibilités du hip-hop sénégalais. À l’affiche du Dox Dajé Show, cinq artistes issus de différents territoires se retrouveront sur une même scène pour un concert live placé sous le signe de la communauté, de la fraternité et de la reconnaissance. Derrière cette initiative, une jeune femme qui connaît bien les réalités du mouvement , Sophia Diouf, chroniqueuse et promotrice événementielle.

Avec I-Phos Events, elle veut faire du Dox Dajé Show davantage qu’un simple concert. Son ambition est claire , offrir une véritable vitrine à des artistes talentueux et rappeler que le hip-hop reste avant tout une histoire de liens. « Dox Dajé Show a pour ambition de mettre en avant les talents certifiés du game », explique l’organisatrice. Pour cette première édition, son choix s’est porté sur cinq « gros calibres », décrits comme de véritables bêtes de scène. Le concept repose justement sur cette diversité.

Diass, Thiaroye Gare, Thiaroye-sur-Mer et Yeumbeul seront réunis autour d’un même plateau. Des territoires différents, mais une culture commune. Pour Sophia Diouf, cette rencontre traduit les fondamentaux du hip-hop : « la communauté, la solidarité, la fraternité et la reconnaissance ».

Le Dox Dajé Show mise sur cinq personnalités artistiques aux styles différents. L'objectif est de proposer un spectacle resserré, intense et rythmé. Marou Le Vieux, présenté comme le « King Sérère », représente Diass. Pour l’organisatrice, il se distingue par sa plume et sa capacité à construire des couplets travaillés. À ses côtés, Sone Daddy Bi, présenté comme l’héritier d’une grande histoire familiale dans le hip-hop, incarne une nouvelle génération déterminée à écrire sa propre trajectoire. Rigness One Way, quant à lui, est décrit par Sophia Diouf comme un talent majeur de sa génération.

Flow, variations techniques et présence artistique constituent, selon elle, les principaux atouts du jeune rappeur. Autre figure attendue : Kalpong Kolong Kocc, considéré comme un artiste complet et expérimenté. Pour l’organisatrice, il représente même une sorte de miroir du projet, puisqu’il symbolise cette continuité entre expérience et renouvellement. Enfin, Arafa Da Super Pro, enfant de Thiaroye, complète cette affiche.

Sophia Diouf parle de lui comme d’un artiste doté d’un talent exceptionnel et d’une forte capacité à créer une véritable magie sur scène. Réunis sur un même plateau, ces cinq artistes devront relever un défi particulier , proposer un spectacle d’une durée annoncée d’environ 1 h 30, avec un rythme soutenu. Une formule qui, selon l’organisatrice, doit permettre au public de vivre une expérience différente des concerts traditionnels. Au-delà du divertissement, le Dox Dajé Show porte un message destiné aux jeunes artistes qui cherchent encore leur place dans un secteur parfois difficile.

Sophia Diouf insiste sur la nécessité de croire en ses rêves, de travailler et de s’entourer de personnes capables d'encourager les ambitions. « C’est l’effort qui fait les forts », résume-t-elle. Cette philosophie constitue également l’un des axes de travail d’I-Phos Events. La structure entend accompagner les jeunes talents et leur permettre de mieux connaître les réalités professionnelles du secteur culturel.nL’organisatrice cite notamment sa collaboration avec Ouz Kangam de Kangam Spirit autour d’un show underground aux Parcelles Assainies, ainsi que son travail avec Taf Prod dans le cadre d’un concours Open Mic destiné aux jeunes. Pour elle, l’accompagnement ne doit pas se limiter à la scène.

Il doit également passer par les échanges, les rencontres et les panels permettant aux artistes de développer leurs compétences et, à terme, de vivre de leur art. Le parcours de Sophia Diouf explique en partie cette volonté de mettre les artistes en lumière.

Avant de devenir promotrice événementielle, elle est d’abord une passionnée de musique. Mélomane, elle découvre le rap américain en écoutant les émissions musicales de l’époque, notamment Juke Box avec Coco Jean. Puis son intérêt se déplace progressivement vers le rap sénégalais.

Grande adepte de la lecture, elle commence à écrire sur le hip-hop. Les premières chroniques musicales deviennent alors le point de départ d'une véritable vocation. Son entrée dans l’événementiel intervient au début des années 2010. Entre 2012 et 2013, elle organise un concert accompagné de collectes de dons destinées à la prison de Diourbel, au Centre Jacques Chirac de Thiaroye, avec l’appui d’amis, de tailleurs de Thiaroye et de rappeurs. En 2015, elle poursuit avec une grande soirée au Kheweul Gui Night de Pikine Icotaf.

En 2016, elle s’intéresse davantage aux panels et aux espaces de discussion consacrés au mouvement. La même année, elle organise la première édition de Back in the Day, au Ten Bi Night de Thiaroye. Un rendez-vous qui deviendra progressivement une autre étape importante de son parcours. Son expérience s’étend également au journalisme. Sophia Diouf a effectué un stage comme journaliste reporter au Sud Quotidien, où elle couvre plusieurs programmes liés au hip-hop.

Elle passe également par certaines radios dakaroises avant de rejoindre Radio Live de Coco Jean, où elle développe notamment des chroniques consacrées au rap américain. Après quelques années d’absence pour des raisons personnelles, elle revient dans le milieu avec I-Phos Events et Back in the Day #2, présenté comme le symbole de son retour officiel dans le game.

Pour accueillir le Dox Dajé Show, Sophia Diouf a choisi la Maison de la Jeunesse et des Sports de Thiaroye-sur-Mer, Makhou Lebou Gui. Un choix qui n’est pas anodin. Pour elle, le lieu est devenu, depuis sa rénovation, un nouvel espace de rassemblement pour les acteurs des cultures urbaines. « C’est le nouveau temple du hip-hop depuis sa rénovation », estime-t-elle, considérant que cette infrastructure contribue à redonner à Thiaroye une place importante dans la dynamique culturelle et artistique.

Le choix du site rejoint donc l’esprit du projet : réunir artistes, public et acteurs du mouvement dans un espace identifié comme un lieu de rencontres. Pour I-Phos Events, le Dox Dajé Show ne doit pas rester une expérience isolée. L’ambition affichée est d’en faire progressivement un rendez-vous annuel consacré aux cultures urbaines, avec toujours la même priorité : mettre en avant les talents.

La première édition servira donc également de test grandeur nature pour une vision plus large. Celle d’un événement capable de réunir plusieurs territoires, plusieurs générations et plusieurs styles autour d’une même passion. À quelques semaines du rendez-vous, l’organisatrice lance également un appel aux partenaires et aux sponsors susceptibles de rejoindre l’aventure. Dox Dajé Show veut ainsi transformer une soirée de concert en moment de rassemblement. Et faire de Thiaroye, le temps d’une soirée, l’un des points de rendez-vous du hip-hop sénégalais.

Fatou Ba