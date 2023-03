Aminata Lo

Ce mercredi est célébré la Journée internationale des droits des femmes. La présidente d’Appel 3J a sorti un communiqué pour magnifier la femme sénégalaise. ‘’Le développement ne pourra se faire sans ces femmes. Celles-ci doivent pouvoir davantage être impliquées dans la gestion des affaires de la cité et dans la vie économique. Pour cela, l’État doit leur assurer une meilleure éducation. Elles doivent pouvoir bénéficier d’une bonne formation et d’un programme de financement adéquat pour améliorer leur condition économique. Sans oublier dans cette implication celles de la diaspora.

Je rends un hommage appuyé à ces femmes de la diaspora qui ne demeurent pas en reste’’, lit-on dans sa note. ‘’Seul le travail libère ! C’est pourquoi j’encourage toutes les femmes à se battre davantage pour aller de l’avant. Le succès est toujours au bout de l’effort’’, ajoute-t-elle.

Elle a d’ailleurs félicité ‘’toutes celles qui, dans l’anonymat, se réveillent à 5 h pour se rendre dans les marchés, les bureaux et services, et qui se battent tous les jours, dans les villes et dans les zones rurales, pour contribuer considérablement à l’effort de développement économique et social de notre pays. Je magnifie l’avancée de ces femmes dans tous les secteurs d’activité de la société. Elles sont commerçantes, enseignantes, infirmières, médecins, artisanes, paysannes, mareyeuses, militaires… et incarnent fièrement l’image de la femme battante’’.