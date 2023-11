Aminata Lo Dieng

La responsable politique Aminata Lo, ‘’consciente de l’importance de l’engagement des jeunes et des femmes dans la vie politique, économique et sociale, a entrepris une tournée dans les départements de Pikine, Keur Massar, Guédiawaye afin de rencontrer ces acteurs clés de la société’’. Au cours de cette tournée, selon une note parvenue à notre rédaction, vingt mille parrainages lui ont été remis. "La banlieue, qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les politiques publiques de développement, est un terreau fertile pour l’émergence de nouvelles voix et de nouvelles idées.

La présidente Aminata Lô a compris l’importance de ce département dans le paysage politique et a décidé d’aller à la rencontre de ses habitants. Cette tournée avait pour objectif de créer un dialogue avec les jeunes et les femmes, d’écouter leurs préoccupations et de présenter son programme politique axé sur l’inclusion et l’égalité des chances. Dans chaque étape de la tournée, elle a organisé des rencontres avec les jeunes de la banlieue. Ces échanges ont permis de créer un espace de discussion où les jeunes ont pu exprimer leurs attentes et leurs aspirations.

La présidente leur a proposé des solutions concrètes pour lutter contre le chômage des jeunes, améliorer l’accès à l'éducation, la formation et promouvoir l’entrepreneuriat", lit-on dans la note. ‘’La place des femmes dans la société a également été au cœur de cette tournée. Dans ce cadre, elle a, selon la note, rencontré des associations, des groupements de femmes et des entrepreneuses pour comprendre leurs difficultés et leurs besoins. Elle a présenté des mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, à renforcer l’accès aux soins de santé pour les femmes et à soutenir l’entrepreneuriat féminin’’. Et "ses propositions ont été accueillies avec enthousiasme par les femmes de la banlieue, qui ont vu en Aminata Lô une porte-parole de leurs revendications. Les parrainages recueillis représentent un soutien massif de la part des jeunes et des femmes de la banlieue. Ils témoignent de la confiance accordée à la présidente et de l’espoir qu’elle suscite parmi ces populations souvent marginalisées. Ces parrainages seront un atout précieux dans la campagne électorale de la présidente Aminata Lo, renforçant sa légitimité et sa crédibilité auprès de l’ensemble de la population. La présidente Aminata Lô semble être une candidate incontournable pour répondre aux attentes des jeunes et des femmes, et pour construire un avenir plus inclusif et égalitaire", fait-on savoir.