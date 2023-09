Le mouvement Andu Nawlé se félicite du choix fait par le président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakaar de désigner le Premier ministre Amadou Ba candidat de la majorité pour la prochaine élection présidentielle du 24 février 2024.

Selon son communiqué parvenu à notre rédaction, après la décision historique du président Macky Sall de renoncer à une troisième candidature pour l’élection présidentielle de 2024, le large consensus réalisé autour d’un candidat unique de Benno vient encore une fois confirmer et conforter la maturité politique, le sens élevé des responsabilités et le patriotisme serein et lucide des hommes et des femmes du bloc majoritaire qui gouverne le Sénégal depuis 2012. Poursuivant, le ministre d’État Abdou Fall et Cie invitent le candidat choisi à tout entreprendre pour se poser comme candidat de l’unité la plus large au sein de l’APR et de Benno.

‘’Et, au-delà, poursuivent-ils, celui du pacte républicain renouvelé et du vaste rassemblement de toutes les forces vives de la nation autour des ambitions de démocratie renforcée et de consolidation des importants acquis réalisés dans la voie de l’émergence du Sénégal’’. Ainsi, ils demandent à toutes les parties prenantes à cet exercice inédit de démocratie interne d’en tirer les meilleurs enseignements, de tourner désormais la page des compétitions inévitables en démocratie pour ouvrir celle de l’unité et de la cohésion afin d’assurer la victoire éclatante de notre candidat au soir du 24 février 2024.

Dans ce sens, le mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle appelle l’ensemble de ses membres et toutes les forces de la coalition Benno Bokk Yaakaar à travailler à présent à la mise à jour et l’actualisation de la plateforme politique que le candidat et la coalition entendent soumettre au vote majoritaire des citoyens.