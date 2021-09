L’Association des Tourondos de Mame Abdou Aziz Sy, dans le cadre de ses conférences annuelles dédiées au parrain, a organisé, samedi, un webinaire avec différents panélistes. A travers cette activité, les homonymes du défunt khalife général des tidianes sont revenus sur la vie et l’œuvre de l’homme, dans l’espoir de permettre à la nouvelle génération de se référer à lui.

Cette session fait partie des différentes activités organisées en prélude à la commémoration du décès de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Les sujets tournaient, essentiellement, autour de la religion comme source d’inspiration d’un leadership, la déstructuration de la société sénégalaise, la crise des valeurs et le manque de repères. L’objectif, d’après Abdoul Aziz Basse, est de mettre le religieux, levier de paix et d’harmonie, au cœur des problèmes socio-économiques. Le webinaire a permis de revenir sur un Mame Abdou d’action, intervenu dans différentes crises au Sénégal et même à l’extérieur (la crise sénégalo-mauritanienne, la crise estudiantine en 1992, économique en 1993 et la crise irako-iranienne en 1991).

Aujourd’hui, soutiennent les panélistes, l’enseignement de Mame Abdou doit être au cœur de l’éducation des jeunes, dans sa dimension citoyenne, sa droiture, son exemplarité, sa capacité d’anticipation, son viatique, son bon sens et le trait d’union qu’il s’efforçait d’être entre les différentes religions et ethnies au Sénégal.

Revenu sur les qualités de l’homme, Abdoul Aziz Diop, évoquant sa dimension de régulateur social et l’intemporalité de son œuvre, parle d’un ‘’Mame éloquent, crédible, qui lie le discours à l’action, des actions adéquates à son comportement’’.

Pour certains panélistes, l’éducation religieuse est stigmatisée au Sénégal. Pourtant, la situation du pays commande que l’on revienne sur les valeurs que Mame Abdou mettait en avant dont l’humilité, la fraternité et le bon comportement. Les participants ont écouté différents panélistes comme Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Abdou Aziz Diop et Abdou Aziz Basse. Et l’intervention du professeur Mbaye Thiam (historien), du docteur Cheikh Guèye et de Pape Djibril Fall (journaliste à GFM).

FATOUMATA BINTA BA (STAGIAIRE)