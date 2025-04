Au mois de février 2025, les prix des produits à l’importation s’accroissent de 1,3 % par rapport au mois précédent. Ce renchérissement, selon une note de l'Agence nationale pour la statistique et la démographie (ANSD), résulte de l’augmentation des prix des ‘’produits minéraux’’ qui y ont contribué à 2,9 points de pourcentage, des ‘’produits des industries chimiques’’ (+0,1) et des ‘’produits des industries alimentaires’’ (+0,1). Cependant, cette progression des prix des produits importés est atténuée par la baisse de ceux des ‘’machines et appareils’’ (-1,1) et des ‘’produits du règne végétal’’ (-0,4).

Rapportés au mois de février 2024, les prix des produits importés diminuent de 2,1 %. Sur les deux premiers mois de 2025, selon la même source, les produits achetés à l’extérieur se déprécient de 1,9 %, en comparaison à ceux de la même période de 2024. Les prix des produits volatils à l’importation baissent de 6,4 % en variation mensuelle, tandis que ceux des produits sous-jacents à l’importation s’apprécient de 3,2 %. En glissement annuel, les prix des produits sous-jacents à l’importation augmentent de 0,7 % alors que ceux des produits volatils à l’importation chutent de 13,2 %.

...Les prix des produits à l’exportation selon le document, se relèvent de 1,5 %, en février 2025, comparés au mois précédent. Ce relèvement s’explique par la hausse des prix des ‘’perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux…’’ qui y ont contribué à 1,6 point de pourcentage et des ‘’produits minéraux’’ (+0,3). Toutefois, cette appréciation des prix des produits exportés est amoindrie par le repli de ceux des ‘’animaux vivants et des produits du règne animal’’ (-0,1), des ‘’matières plastiques et caoutchouc’’ (-0,1) et des ‘’produits des industries alimentaires’’ (-0,1).

Par rapport au mois de février 2024, les prix de vente de marchandises à l’extérieur bondissent de 2,5 %. Sur le premier bimestre de 2024, les prix des produits à l’exportation se renchérissent de 2,4 %, relativement à ceux de la même période de 2023. Les prix à l’exportation des produits volatils reculent de 2,5 %, tandis que ceux des produits sous-jacents se bonifient de 1,8 %, en variation mensuelle, sur la période sous revue. Par rapport au mois de février 2024, les prix des produits sous-jacents augmentent de 2,8 % tandis que ceux des produits volatils diminuent de 1,4 %. Sur les deux premiers mois de 2024, les prix moyens des produits sous-jacents croissent de 2,7 % contrairement à ceux des produits volatils qui régressent de 1,6 % relativement à la même période de 2024.