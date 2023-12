La délégation du mouvement citoyen Arc s'est rendue hier à la Caisse des dépôts et consignations. En application aux dispositions de l'article L122 du Code électoral, 30 000 000 F CFA, selon une note rendue publique, ont été déposés par la délégation de la candidate qui a rappelé l'importance de cette étape, selon Issakha Diouf, mandataire de la présidente du mouvement.

"C'est une étape importante franchie ce jour. L'enjeu démocratique de cette élection transcende les individus, il concerne l'ensemble de notre nation. Arc est en ce sens plus que déterminé à consolider son assise politique dans tout le Sénégal. Notre engagement repose sur la conviction que la démocratie est le fondement de notre nation. Le mouvement citoyen lancé en fanfare en août dernier par Anta Babacar s'immisce dans la cour des grands. Nous avons récolté pas moins de 300 000 parrainages.

C'est un témoignage puissant du soutien populaire dont bénéficie notre candidate Anta Babacar Ngom et de la confiance que nos militants et sympathisants ont placée en notre vision pour le Sénégal. Notre méthode de collecte de parrainages a été purement citoyenne, basée sur l'engagement passionné de chacun des Sénégalais ayant remis avec conviction leur pièce d'identité. Jour et nuit, à travers le pays, nous avons travaillé main dans la main pour rassembler ces parrainages, démontrant ainsi la force de notre démarche collective", a déclaré Issakha Diouf.

Avant d'ajouter : "Il est inenvisageable pour nous d'imaginer une configuration dans laquelle nous ne passerons pas le parrainage. Nous avons travaillé avec acharnement, avec la conviction que notre vision pour le Sénégal est celle que partagent nos concitoyens. En cette période cruciale, nous appelons à des élections transparentes et équitables, où la voix du peuple sera pleinement respectée. Nous croyons en la démocratie, en la souveraineté du peuple sénégalais et nous nous engageons à poursuivre notre démarche dans le respect des principes démocratiques les plus élevés."