REVELATION DU JOURNALISTE ERIC ZEMMOUR Emmanuel Macron a fait pression pour la libération d’Ousmane Sonko Y a-t-il eu une intervention étrangère dans la ‘’libération’’, lundi, d’Ousmane Sonko ? Le journaliste français Eric Zemmour a révélé hier des informations allant dans ce sens. Sur une télévision française, le polémiste a soutenu que, d’après ses sources, ‘’Macron (Emmanuel Macron, Président de la République française) a songé à envoyer la marine française et s’est rétracté. Apparemment, c’est lui qui a fait pression sur le président (Macky Sall) pour que l’opposant soit immédiatement libéré’’. Le leader du Pastef a été placé sous contrôle judiciaire, suite à des accusations de viols et de menaces de mort le visant, de la part d’une employée d’un salon de beauté. Son arrestation, alors qu’il se rendait à une convocation du juge d’instruction, a été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le pays a sombré dans une série inédite de violentes manifestations couvrant tout le Sénégal. Dans une adresse à la Nation, le président de la République a déclaré avoir reçu des émissaires des familles religieuses et de la société civile. Il a ainsi admis avoir entendu la jeunesse, tout en appelant à l’apaisement de la tension qui règne dans le pays. Manifestement, Macky Sall aurait eu d’autres bonnes raisons de ‘’poser’’ des actes dans le sens contraire de l’escalade de la violence dans les rues de Dakar. L’essayiste, aux penchants de l’extrême droite française, a profité de cette tribune pour apporter quelques explications sur l’acharnement des manifestants sur les enseignes françaises dont certains magasins ont été pillés. Pour Éric Zemmour, ‘’en vérité, le double discours français se voit. D’un côté, on fait de beaux discours sur la démocratie et, de l’autre, on soutient bien souvent des tyrans, dictateurs, corrompus, etc. La France devrait se montrer claire dans sa politique africaine. Elle est en train de se mettre à dos toute la jeunesse de ces pays’’.