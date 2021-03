Appel à la paix

Le Réseau des anciens jécistes d’Afrique/Sénégal (Raja/S) est revenu sur les évènements qui ont écorné l’image du Sénégal durant ces trois derniers jours. A ce titre, il a tenu à lancer un appel à l’apaisement et au respect des institutions, renseigne un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. ‘’L’image du Sénégal, pays de la Teranga, de la paix, de la stabilité et du modèle de démocratie en Afrique de l’Ouest, commence à être ternie par les scènes de violence extrême que nous avons vues’’. Mais, disent-ils, ‘’nous sommes convaincus que rien n’est encore perdu, car nous avons des valeurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour renverser la situation.

Dans le cadre de notre vivre-ensemble, nous avions toujours privilégié le dialogue et la discussion sous l’arbre à palabres, en cas de conflits internes’’. Selon leur analyse, ‘’les causes de ces troubles ont un caractère pluriel et divers paramètres expliquent sa complexité. Ce phénomène de regain de violence a un impact négatif clair, non seulement sur la gouvernance, mais aussi et surtout sur les équilibres sociaux, sur la démocratie et entraine de sérieuses conséquences sur les plans économique, sécuritaire et politique’’. Face à ce constat, le Raja/S recommande à toutes les parties concernées de privilégier des pistes de sortie de crise afin de préserver les acquis démocratiques de la société sénégalaise.

...Le Rassemblement islamique du Sénégal (Ris-Al Wahda) s’inscrit dans la même dynamique. Il a salué ‘’les discours d'apaisement notés de part et d'autre et appelle toutes les parties au dialogue, à la souplesse et à la grandeur d'esprit, sans lesquels aucun consensus ne peut être obtenu’’. Il lance un appel au peuple sénégalais à participer avec responsabilité à cet effort de consolidation de la paix et de la stabilité nationale, et invite le gouvernement à poursuivre le même effort, en œuvrant, pour ce qui le concerne, pour la libération des autres manifestants et citoyens arrêtés dans les activités nées de cette crise.